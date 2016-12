AN: socavan unidad…

Ciudad de México— Cuando la atención y exigencia de propios y extraños en el interior de Acción Nacional parecía concentrada, de manera exclusiva, en el logro de condiciones de equidad, piso parejo, en la puja por la nominación de cara a las presidenciales de 2018 “con objeto de evitar rupturas de la unidad partidista”, el estallido de un inusual escándalo de obvia y tardía venganza política en Puebla, obligó a todos a voltear la mirada y a enfilar baterías hacia la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle, uno de los declarados aspirantes a hacerse con la candidatura en disputa.El hecho de que el Congreso que preside el morenovallista Jorge Aguilar Chedraui haya anunciado su decisión de iniciar, el pasado jueves, un procedimiento de determinación de responsabilidades en contra el exedil Eduardo Rivera Pérez, de la capital, por la supuesta existencia de irregularidades en las cuentas de 2013, su último año de gestión, detonó toda suerte de reacciones puesto que, amén de ser conocidas las diferencias que durante su mandato tuvo el imputado con la administración estatal, y de que la vertiginosa y ascendente carrera del líder legislativo no tiene más explicación que su cercanía con el gobernador en funciones, para nadie es un secreto que hoy, aquí, “no se mueve la hoja de un árbol… sin la anuencia de Casa Puebla, de su inquilino”.Fue tal el impacto de la inoportuna decisión que, en opinión de los más que, huelga decir, el solo conocimiento de la misma dio paso a toda suerte de manifestaciones en apoyo del exalcalde y, en paralelo, a la consistente exigencia de que “la venganza no debe tener lugar en el PAN”, como desde el jueves escribió en su cuenta de Twitter la más aventajada entre los aspirantes a la candidatura blanquiazul, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien no dudó en responsabilizar al mandatario del “atropello” o, por ejemplo, a la reflexión del exgobernador guanajuatense y actual senador, Juan Carlos Romero Hicks, en el sentido de que usar la justicia de manera “selectiva y políticamente es de pequeños inquisidores”.Ello, vale decir, al margen de la multiplicación de mensajes (públicos) de apoyo solidario que igual legisladores federales, actuales y de ejercicios pasados, militantes y funcionarios de administraciones estatales y/o municipales, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entre otras instancias, han enviado a Rivera Pérez. Ahora sí que hasta el indefinido Ricardo Anaya, aun cuando se pronunció sobre el caso 48 horas después de detonado, se definió y ofreció su respaldo personal e institucional al exmunícipe.Ahora que, al margen del desenlace del asunto, la semilla de la división y el enfrentamiento, otra más, se sembró ya en el interior del otrora partido de la gente bonita cuyas posibilidades de volver a la residencia oficial de Los Pinos, que dicen es su prioridad, se dificultan en extremo o ponen en riesgo serio de cancelación inclusive, con acciones como la referida…En verdad lamentable.ASTERISCOS* Tal y como se previó desde un primer momento, el Tribunal Electoral federal enmendó, otra vez, la plana al Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, a su impresentable Comisión de Quejas y Denuncias en particular, en su desmedida pretensión de imponer sanciones a la televisión privada, Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, en concreto, por difundir información periodística. No a la cibercensura fue el mensaje. Bien…* Inminente ya el cambio de administración, la Secretaría de Marina (Semar) entregó la Insignia de Mando al gobernador Mario Malova López Valdez y al secretario de gobierno Gerardo Vargas, en reconocimiento del apoyo recibido en el cumplimiento de sus tareas en favor de la preservación de la paz y la seguridad. El vicealmirante Francisco Limas entregó la presea.

