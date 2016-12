LA COLUMNA

El proyecto corralista de Presupuesto de Egresos para el 2017, que se espera sea votado mañana en el Pleno del Congreso del Estado, despertó preocupación en las organizaciones civiles de la frontera por incluir en materia de desarrollo social una propuesta muy famélica para todo el estado, incluyendo Ciudad Juárez.La inquietud surgió desde que se conoció que la Secretaría de Desarrollo Social planteó un gasto considerado raquítico, ya que representa el 1.4 por ciento del gasto y de ese porcentaje, a la frontera se iría menos del 10 por ciento, es decir, sólo se mandarían aspirinas para combatir los males sociales, se enteraron Los Reporteros.Ante ese escenario, desde hace unos días comenzó a cabildearse con todas las asociaciones una carta con un mensaje que será enviado al gobernador Javier Corral para recordarle la promesa de priorizar la atención a los que menos tienen con una auténtica política social y que se otorguen los recursos suficientes para revertir el deterioro humano y social en esta ciudad.Otro de los puntos que toca la misiva es el Plan Especial de Desarrollo Social presentado por el mandatario en esta ciudad el 23 de noviembre que contiene esa política social que consideran no tiene razón de ser si no está respaldada con recursos suficientes, nos comentan.El proyecto de gasto explicado por el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana ante el Congreso del Estado la semana pasada, contempla un monto de 681 millones de pesos para toda la entidad, principalmente la zona serrana y Juárez, algo que sin duda los diputados deberán analizar con cuidado y decidir si es suficiente para los objetivos que se quieren cumplir.***Llamó la atención de Los Reporteros la defensa que se realizó el viernes en el Cabildo de la exdirectora priista de la Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ), Maribel Posada, actual directora administrativa de Asentamientos Humanos.El abogado defensor fue el “panista independiente” Arturo Ayala, titular de esa dependencia municipal y jefe de la funcionaria que fuera titular de la OMEJ cuando dos de sus estacionamientos fueron vendidos a particulares a mitad de precio, uno de ellos al fiscal César Augusto Peniche, actos por los que es cuestionada por regidores de oposición.Los ediles pedían la comparecencia de Posada para explicar cuántos bienes vendió, el precio y la ubicación, así como las personas que realizaron los avalúos. También proceder en consecuencia por probable daño patrimonial y revertir la compraventa sin importar a quién se le vendió la propiedad.Sin tener vela en el entierro, el titular de Asentamientos Humanos subió a la tribuna del Cabildo y aseguró que los aparcaderos fueron vendidos cuando Posada no estaba al frente de la descentralizada, una afirmación que se cae sola si se checa el Registro Público de la Propiedad donde se indica que la enajenación hacia el fiscal fue hecha el 8 de abril del 2016 e inscrita en esa dependencia el 7 de julio bajo el número 21, folio 22 del libro 6135, cuando Posada era titular de la OMEJ.Armando Cabada también se unió a la defensa de la funcionaria, pero en cambio pidió darle tiempo a la Contraloría para que termine su investigación y se proceda de acuerdo a lo que se encuentre. Así las cosas.***Por cierto, el alcalde viajó desde ayer a la Ciudad de México para entrevistarse con funcionarios federales y darle continuidad a gestiones de proyectos ya planteados a esa esfera gubernamental.El independiente será recibido en las oficinas de Sedesol, Banobras, Indaabin y Sedatu.A su regreso buscará una entrevista con la administradora de la Aduana Eva María Viridiana Soria Amador, para plantearle la importancia de reducir los tiempos de espera en los cruces internacionales a los paisanos que se internan al país tras haber pasado formados hasta tres horas en Santa Teresa antes de llegar a territorio mexicano.***Tal parece que en el Gobierno del Estado las gestiones que estuvo realizando el gobernador en la Ciudad de México, para conseguir más recursos, afectaron directamente las primeras audiencias públicas programadas para atender a la población en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez.Como se recordará, en la llevada a cabo aquí en el Pueblito Mexicano, no hubo la respuesta esperada de la población, mientras que en la de Palacio estatal, aunque se registró un poco más de asistencia, no estuvo presente el gobernador Javier Corral, quien fue llamado a reunión con el secretario de Hacienda para darle una respuesta a la petición de ayuda financiera que requiere el Estado.Quizás para enero este tipo de encuentros para atender a los ciudadanos salgan como lo esperan sus organizadores ya una vez pasada la etapa de tocar puertas en la Ciudad de México.Por lo pronto, el mandatario hoy tendrá nuevamente gira por esta frontera donde desarrollará una agenda pública en colonias de la periferia y atenderá algunas diligencias en las oficinas estatales.***El destino de los 50 camiones que se utilizaron para echar a andar el ViveBús en esta ciudad es analizado por el Ayuntamiento luego de que se registraran ya 3 propuestas de compra.Uno de los interesados en adquirir las unidades es precisamente el Gobierno estatal, por lo que el director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, acudió el viernes a esta frontera a presentar directamente una oferta al Cabildo.El Estado ofrece 300 mil por unidad o 15 millones por los 50 camiones y quiere los vehículos para ser utilizados en la ciudad de Chihuahua.De antemano hay muchas probabilidades de rechazo por aquello de que la Administración estatal no tiene dinero y hay otras dos propuestas por delante, una que ofrece 100 mil más por camión.No obstante, la última palabra la tendrá la comisión edilicia de transporte, que es integrada por los ediles Carlos Ponce Torres, Janet Franco Mendoza Berber y Juana Reyes Espejo.***Todo parece indicar que los aires del “nuevo amanecer” también llegarán al Tribunal Estatal Electoral (TEE) que dirige César Lorenzo Wong Meraz, de quien se rumoraba el fin de semana que tendría una salida anticipada.El funcionario salió al paso para acallar la incipiente grilla y aclaró que su periodo al frente de ese órgano, terminará el 5 de enero del 2017 y su puesto lo ocupará uno de los magistrados de esa Corte, entre quienes se encuentran José Ramírez Salcedo, Víctor Zapata, Adrián Jáquez y Julio César Merino Enríquez por lo que descarta un “golpe de estado” tal y como sucedió en el Poder Judicial del Estado.Sin embargo, pese a la imparcialidad que se asegura debe tener el TEE, los analistas comentan desde ya que el sucesor de Wong también será una persona con afinidad al gobierno corralista como ya ocurrió en otros organismos. Los preparativos para el relevo están ya en marcha.***El fin de semana fue de posadas en el PRI, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Juárez prácticamente toda la familia tricolor se congregó con motivo de las festividades navideñas.En la vieja casona de la Lerdo, encabezados por Memo Dowell, asistieron desde los diputados federales y locales encabezados por Adriana Terrazas, hasta el excandidato a gobernador, Enrique Serrano y los líderes de los distintos sectores priistas.En Chihuahua el convivio fue en las instalaciones del gimnasio San Pedro, donde se contó entre los presentes a los senadores Patricio Martínez y Lily Merodio, además del exgobernador José Reyes Baeza.A estas fiestas no podían faltar los que aspiran a la dirigencia estatal y quienes pronto tendrán noticias del arranque del proceso de renovación, se enteraron Los Reporteros.Nos comentan que la semana pasada, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se reunió con los diputados federales que se convirtieron de pronto en la facción más fuerte dentro del partido al no haber gobernador priista.El exdirector de la CFE, les informó que habrá un consenso con todos los grupos para elegir a un delegado con facultades especiales que guiará la transición. El nombramiento se espera para la última semana del año y la primera de enero una vez que se tenga el visto bueno de los distintos grupos de la familia tricolor.