De imagen, cambio, educación y economía

Llegamos al final del 2016 caracterizado por situaciones extraordinariamente complicadas como la incertidumbre causada por el presidente electo de EEUU; el cambio político en algunos estados y municipios (Chihuahua, de particular interés) y sonados casos de corrupción que dan al traste con todo intento de compostura. Aparte, y por enésima vez escandaliza el fenomenal atraso educativo que como nación nos remite a tiempos pasados no remotos; el repunte de la violencia y la discusión sobre el retiro del Ejército en la vigilancia develando la impreparación policíaca en estados y municipios. No puede ignorarse el estado de la economía, amenazante de menor crecimiento y más pobreza.Imagen.- La actitud de quien será presidente estadounidense a partir del 20 de enero entrante es de desprecio y señalamientos ofensivos para México que seguramente refrendará al asumir el cargo. Esto, aunado a la inseguridad y la medición internacional educativa cuyos resultados se ubican por debajo de otras naciones menos desarrolladas y la difusión de los hechos corruptos del sexenio, dan al mundo una imagen pésima y vergonzosa de un país mal gobernado: aceptémoslo, tanto hemos caído que pasarán siglos antes de que el orbe y los norteamericanos, los más próximo en la geografía, cambien la mala percepción que tan profundamente les ha inculcado el nuevo presidente. Sus insultos, se corresponden con calificativos y acciones no menos hirientes que los que ha proferido. Desquites como ridiculizarlo y apalear una piñata-efigie de Donald Trump quien será el mandatario con mayor poder, demeritaron a los senadores protagonistas de un entretenimiento que exhibió la pobre calidad de nuestros representantes. Poca energía del gobierno para fijar una postura defensiva.Cambio político.- Los resultados electorales de junio anterior, contrarios al priísmo, son avance significativo para limitar sus nefastas andanzas por el gobierno federal y entidades negadas al cambio político. Chihuahua, a la vanguardia de ese cambio, sufre las consecuencias de la deficiente anterior Administración: nada de dinero, fundamental para la marcha del estado y la planeación de políticas públicas en un contexto de denuncias sin repercusión en el ámbito judicial. En otras palabras, encadenado a la opción nada fácil del endeudamiento y una sociedad demandante de bienes y servicios sin sumarse a la brega de su gobernador y su petición de apoyo al gobierno federal, induce a la idea de desquite contra los chihuahuenses por la pérdida electoral.El activista Jaime García Chávez encabeza desde hace dos años una denuncia contra el exgobernador César Duarte. Desatención total a lo que es visto como un deseo general, sea para fincar o deslindar responsabilidades sobre hechos y personajes que documentan la demanda. Repetimos palabras del titular de la PGR Raúl Cervantes en la Cámara de diputados: “En casos de gobernadores, la justicia no tiene tintes políticos”. ¿De veras?Educación.- Son muchas las generaciones de mexicanos mal educados cuyas consecuencias se atisban en todos los ámbitos. Las causas fundamentales no pasan de insuficiencia de recursos aplicados al sistema educativo y las debilidades del magisterio en manos de dos sindicatos en diferente dimensión pero igual cómplices de arbitrariedades políticas y del gobierno que impactan a lo más valioso que podemos contar: niños y adolescentes formados en la mediocridad. En puerta, una reforma que no llega ni garantiza mejores resultados. Educación sin rumbo.Economía.- Indicadores de que algo anda mal publican diariamente las secciones de Economía. Ajustes a la baja del PIB, inversiones frenadas, deslizamiento del peso, oscuros vaticinios por el TLC, etc. ¿Es buena noticia el aumento de siete pesos al mínimo? No creo.¡Qué mal termina este 2016!