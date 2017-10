LA COLUMNA

Ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado comparecerá mañana el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez para explicar la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2017 y la intención de obtener una nueva bursatilización de los bonos carreteros por casi 3 mil millones de pesos.Los Reporteros se enteraron que los legisladores no han puesto fecha todavía para votar el presupuesto, ya que además del funcionario de las finanzas consideran llamar a comparecer a más funcionarios de áreas sensibles, como la Fiscalía y Salud.En la Torre Legislativa, el fin de semana se comentaba que incluso se espera que el mismo gobernador Javier Corral acuda el miércoles para consensar la autorización de los recursos a gastar el próximo año.Una vez pasado ese proceso de comparecencias, el documento se someterá a consideración de los diputados de todas las fracciones para su votación y aprobación.Por lo pronto, en la bancada priista los ojos están puestos en los créditos que se contemplan, más por la postura crítica que sostiene el mandatario hacía la Administración anterior por el uso de esos esquemas de deuda, por lo que desde ya se espera un intenso debate en tribuna al momento de que el proyecto de Presupuesto de Egresos suba al pleno.***Mientras tanto, ante la urgencia de recursos para cerrar el año fiscal, ayer el gobernador anunció que busca generar un acuerdo con empresarios para que adelanten el pago de impuestos al Estado.Esa posibilidad se planteará a la iniciativa privada en los próximos días, una vez que la Federación dé una respuesta a la Administración estatal a la petición de más recursos. La prioridad es abastecer de medicamentos al Ichisal, aseguró CorralHasta el momento, no hay reacciones de los organismos que representan al empresariado.***El Congreso del Estado puso en la mira a los jueces provisionales que todavía sobreviven al nuevo amanecer del gobierno corralista en el Tribunal Superior de Justicia... aunque en algunos casos no por mucho tiempo.Para ello, el líder del grupo parlamentario del PAN, Miguel La Torre, presentó el pasado jueves un punto que le fue aprobado para que los nombramientos de los magistrados que todavía no son titulares sean revisados para verificar que cumplen los requisitos establecidos en la ley.En el acuerdo autorizado con carácter de urgente se solicita a la Auditoría Superior del Estado que lleve a cabo una auditoría fiscal especial al Poder Judicial del Estado, respecto del Ejercicio Fiscal del año 2016, algo que por muchos años no se había hecho, argumentó el coordinador de la bancada azul.La revisión fue requerida para las áreas de contrataciones, servicios generales, adquisición de mobiliario, mantenimiento y reparaciones al inmueble de la denominada Ciudad Judicial, servicios personales, arrendamientos y seguridad, donde nos dicen, se esperan encontrar más argumentos para seguir depurando a la máxima Corte estatal.***Por cierto, en esa sesión la diputada panista Liliana Araceli Ibarra Rivera apuntó sus baterías hacia el presidente municipal Armando Cabada, por considerar que hay una omisión del Municipio con la señalización vial e infraestructura para peatones que está incidiendo de manera directa en el índice de accidentes automovilísticos.La legisladora, que fue electa por el Noveno Distrito, logró que le aprobaran un exhorto dirigido al independiente y a sus funcionarios de primer nivel que tienen que ver en el tema, para que coloquen la señalética que falta, en particular en los cruces peatonales de las avenidas primarias y de paso pide que se construyan más puentes peatonales.De antemano, aunque fue aprobada la iniciativa, sus mismos compañeros detectaron el tinte político que le imprimió Ibarra ya que su propuesta no fue acompañada de ningún estudio serio sobre las causas de los percances viales. Y de paso, bien podría haber agregado a su propuesta al Estado, para que construya puentes peatonales en la frontera***En el partido Convergencia, Cruz Pérez Cuéllar, el excandidato a la gubernatura, también apuntó sus dardos al Gobierno independiente de Armando Cabada, a quien acusó de violentar las leyes electorales con la intención de promoverse con fines a la reelección.A través de su blog, el expanista señala que Cabada atenta contra la equidad en la futura competencia electoral al utilizar hasta la misma frase que empleó en la campaña electoral y señala que hasta la bandera que usó para competir, ahora ondea en eventos oficiales, con lo cual asegura se violentan las normas electorales.Cruz señala que el independiente está haciendo lo mismo que criticaba de los gobiernos del PRI y del PAN, al utilizar dinero municipal para autopromoverse desde ya, y cita el artículo 134 constitucional donde explícitamente se prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de cualquier servidor público.***En Samalayuca, las elecciones para presidente seccional se vieron muy reñidas, pero al final, con cinco votos de diferencia, ganó Sergio Anaya quien llega ahí apoyado por el priista Leopoldo Canizales e incluso por el expresidente seccional y actual director de Desarrollo Rural estatal en esta frontera, Javier Meléndez.Gerardo Segura quien ya había ocupado ese cargo, logró meter un susto al ganador al obtener 153 votos contra los 158 de Anaya.Ahora, sólo queda que el presidente seccional electo rinda protesta y aproveche el poder político de los grupos que lo apoyaron para llevar bienestar a ese pequeño poblado que en los últimos años comenzó a resurgir como atractivo turístico.***En la ciudad de Chihuahua fue muy comentado en los corrillos políticos la decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, liderado por Ricardo Anaya, de incorporar al jefe de gabinete Gustavo Madero Muñoz a la comisión especial que creará las reglas para el proceso interno de designación de quien los representará en el 2018.Como se recordará, el funcionario del gobierno de Corral, estuvo entre quienes impugnaron al dirigente nacional de su partido por la autopromoción que realizaba con toda la intención de obtener la candidatura a la Presidencia de la República.Se comenta que la presencia de Madero en ese órgano interno le abrirá camino a Javier Corral para aspirar también a la candidatura por la silla del águila, aunque también está en el mismo grupo panista Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón.***En los mismos terrenos azules, el PAN llevo a cabo ayer una jornada intensa que incluyó un informe de trabajo del líder local, Jorge Espinoza Cortés, la inscripción para participar como delegados ante la asamblea estatal y la nacional así como la elección del secretario de Acción Juvenil.En el recuento de su periodo de dos años al frente de ese instituto en Ciudad Juárez, Espinoza habló de la fortaleza que se tiene actualmente, del manejo de las finanzas y las nuevas metas para recuperar la alcaldía. Ya no dijo nada de aquel escenario desolado que se vivió previo a la elección del 4 de junio, particularmente con su candidata Viky Caraveo que resintió la falta de apoyo del panismo local.En tanto, la elección para líder juvenil pasó tranquila, Luis Alfonso Sigala llegó solo a ese puesto. A su contrincante Luis Carlos Casiano Corral le rechazaron el registro en primera instancia en la comisión local y en la segunda ante la comisión nacional, ya no le dio seguimiento por lo que técnicamente se interpretó como un desistimiento en sus impugnaciones que hizo públicas hace unos días a través de las redes sociales.***El fin de semana el PRI también tuvo actividad. El líder estatal Memo Dowell y la secretaria general, Liz Aguilera, presentaron en la ciudad de Chihuahua y ante alcaldes emanados de ese partido, el plan de trabajo 2017, que alista ya la estructura para los comicios del 2018.Sin embargo, una de las prioridades será fortalecer los Ayuntamientos priistas para lo cual desde el partido se plantea la gestión ante asociaciones que ofrecen materiales para construcción a más bajo costo que los que existen en el mercado por tener un convenio con ellos. Esta tarea le fue asignada a la Secretaría de Gestión Social del partido a cargo de Francisco Moreno.La atención a las alcaldías priistas irá también acompañada de asesoría y se contemplan gestiones incluso ante quienes dirigen los programas federales y estatales.