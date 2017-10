Los enredos de la deuda

Lo cierto es que necesito que alguien me explique lo que está pasando en las finanzas públicas del estado de Chihuahua, porque todo es un mar de confusión. Inicialmente, durante la campaña política en pos de la gubernatura, el licenciado Javier Corral Jurado propinó durísimas críticas al gobernador César Duarte Jáquez por el caos y el despilfarro de los dineros públicos, que convirtió a nuestra entidad en uno de los estados más endeudados de la República Mexicana.Condenó la política de endeudamiento del anterior mandatario y ese caos financiero implicó, poco antes de la campaña, una pequeña disputa entre el licenciado José Reyes Baeza y Duarte, quienes se imputaron mutuamente su tendencia al endeudamiento.Pero aunque el dinero prestado es un grave mal, es peor no saber en qué se invirtieron tantos miles de millones de pesos y tal parece que ninguno de nuestros gobernantes nos puede explicar donde quedó tanto dinero, al menos los últimos créditos ejercidos.De acuerdo con una nota periodística publicada ayer por El Diario de Juárez, el actual secretario de Hacienda del estado, señor Arturo Fuentes Vélez, dijo que el ex gobernador César Duarte gastó la totalidad del crédito de 6 mil millones de pesos que se obtuvo en la última semana del gobierno anterior, pero esto se hizo con el consentimiento del señor Corral Jurado, con su aval y su aprobación, con lo cual no tiene cara para reclamar tal evaporación de efectivo.Pero inmediatamente después de haber tomado posesión, él gestionó otro crédito de mil 800 millones de pesos, el cual también se evaporó a la velocidad del rayo y ahora se está contemplando otro préstamo de casi 3 mil millones de pesos más porque la administración estatal se encuentra sin dinero para hacer frente a los gastos corrientes. Así se nos ha dicho.Todo esto crea mucha confusión porque las finanzas públicas del estado en apenas dos meses se están encharcando a un ritmo vertiginoso, que nada bueno puede traernos como consecuencia y todo esto es para atender el gasto corriente, lo cual está prohibido por la Constitución del estado.Así las cosas y tomando en cuenta que el licenciado Javier Corral Jurado dio su aprobación al inicial préstamo de los seis mil millones de pesos y ya se ejerció el que pidió su administración, se revela como uno de los mandatarios más manirrotos que se hayan aposentado en la silla de gobierno.Aunque ya se comienzan a ver acciones para recuperar su tremenda cartera vencida, con lo cual se pone de manifiesto que el trabajo efectivo de la nueva administración aún deja mucho qué desear condenando a la administración de César Duarte y haciendo lo mismo que ella, y avalándola. Eso nos genera una gran confusión y el pueblo de Chihuahua se encuentra desconcertado porque: “simplemente no puedo construir mis esperanzas en una base de confusión, desgracia y muerte…” (Anne Frank).En materia de criminalidad, son pocas las noticias halagüeñas que podemos comentar en los últimos días. Pero no podemos dejar de mencionar que nos sorprende gratamente que los índices de asesinatos en nuestra ciudad hayan descendido drásticamente en el pasado mes de noviembre. Tan solo 34 homicidios, contra un mes de octubre en que se contabilizaron 96 asesinatos.Esta sensible mejora en los índices rojos de la criminalidad en nuestra frontera es consecuencia directa de las acciones contra la delincuencia realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado.En su reporte de trabajo, el licenciado Jorge González Nicolás consigna la detención de varios homicidas, aseguramiento de un buen número de armas de alto poder, arresto de bandas dedicadas al robo de vehículos, automóviles robados y alrededor de 600 narcomenudistas que traficaban con unas siete mil quinientas dosis de diferentes drogas, especialmente la denominada cristal.La Fiscalía ha tenido sus golpes contra secuestradores y contención de violencia en El Valle de Juárez, así como la detección de algunas cabecillas de los grupos delictivos.Toda esta labor preventiva y represiva atacó los principales aceleradores de la ola delictiva, que marcaron un repunte de la criminalidad en los seis meses anteriores al presente y que hicieron temer a la comunidad el retorno de los años violentos que azotaron a nuestra frontera en un pasado obscuro y sanguinario de la guerra de Felipe Calderón contra casi todos los narcos que nadie quiere recordar siquiera.Bueno por nuestras autoridades que con estas acciones inteligentes están contribuyendo a preparar entre nosotros unas festividades de fin de año que no se vean empapadas de sangre.Por otra parte, trato de explicarme cuál es la razón por la que nuestro presidente municipal Armando Cabada Alvídrez quiere someter a la decisión del Cabildo la orden de reinstalar los famosos retenes antiebrios en las calles de nuestra ciudad, como medida preventiva de accidentes empapados de alcohol que pueden traernos las continuas borracheras que los juarenses acostumbran ponerse en la época llamada “el maratón de posadas de Guadalupe-Reyes” que inicia el próximo 12 de diciembre y termina hasta el 7 de enero.Necesito que alguien me explique si esta sutileza de dejar al Cabildo dicha resolución se debe a que quiere lavarse las manos en una acción preventiva que va a incomodar a muchos borrachos que acostumbran conducir sus vehículos ‘hasta atrás’ –que tienen credencial de elector– y así dejar en manos de un órgano representativo de la comunidad, que tal parece no representa a nadie, el que toma la decisión de perseguir conductores beodos que representan un rico filón de multas jugosísimas para el gobierno municipal. Porque son alrededor de siete mil pesos por borracho los que se recaudan y calcúlele usted un promedio de 200 por semana y su buena aplanada en el fresco bote, pues es mucho ingreso para la Tesorería. Ni modo, la orden debe darse desde el 12 de diciembre para evitar tanto desastre. Desgraciadamente no entienden de otra forma.Nuestro pueblo se encuentra hastiado de los políticos tradicionales que realizan campaña a base de shows populistas y repartidores de pollos sólo en épocas previas a los procesos electorales, para jugar con el hambre del pueblo y dar tortas a cambio de votos. Por eso los resultados de los pasados procesos electorales donde el PRI y el PAN sufrieron una aplastante derrota en nuestra ciudad a manos del independiente Armando Cabada.Aunque sus votos duros sí se manifestaron, en realidad la copiosa votación de los tradicionales abstencionistas los dejó fuera del gobierno. Ahora tanto el partido tricolor como el albiceleste se encuentran enfrascados en reconquistar para sus intereses el favor del electorado fronterizo.En este contexto me causa cierta curiosidad ver que un gobernante se encuentra enfrascado simplemente en trabajar, en realizar la actividad para la que fue electo cumpliendo simplemente con sus obligaciones esenciales.En este escenario me he enterado que el gobierno de Cabada está implementando algunos planes de trabajo puro, sin carga política demagógica ni populista para mejorar nuestro ambiente citadino y uno de ellos es un proyecto que será implementado en breve, que tiene como objetivo lograr que Ciudad Juárez sea la primera urbe de nuestra república en certificar los centros laborales como lugares libres de discriminación y maltrato, pero además implementar normas oficiales que permitan erradicar el bullying de las escuelas como parte de la educación que se imparta en los planteles escolares.Todos estamos de acuerdo en que el maltrato es una forma de violencia, pero poco o nada hacemos por educar a nuestros niños, jóvenes y ciudadanos en general en una cultura de la no violencia y del respeto a la persona humana. Si logramos implementar una serie de principios educativos que tengan como objetivo erradicar la violencia social y el maltrato en nuestro medio, es evidente que pronto tendremos una sociedad más feliz y armoniosa que sirva de base para la correcta formación de los individuos, y así, el gobierno municipal puede contribuir a construir una sociedad mejor partiendo desde la base de la sociedad misma que es la familia, la escuela, los centros de trabajo y toda esa maraña de organizaciones comunitarias que existen dentro de cualquier ciudad.Ese trabajo es muy importante, no es política barata y sí nos puede impactar positivamente porque como bien lo dijo el famoso dramaturgo griego Esquilo: “La violencia acostumbra engendrar violencia”. Todo está en la educación. “Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia” (Mohandas Gandhi).