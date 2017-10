LA COLUMNA

El aumento al salario mínimo que otorgó la Conasami, pegó directo a las finanzas municipales, justo en el peor momento de las relaciones que hay entre el Sindicato Único de Trabajadores (SUTM) y el MunicipioY es que una de las cláusulas del contrato colectivo que rige las relaciones laborales entre gobierno y sindicalizados establece que las percepciones de los empleados agremiados se incrementarán en la misma medida que el salario mínimo vigente.Ya en enero bajo ese acuerdo obtuvieron un 4 por ciento de aumento y posteriormente a partir de septiembre tras la revisión al contrato, lograron un 8 por ciento. Con este ajuste programado para enero, los sindicalizados tendrán otra alza en automático, ahora de 9.58 por ciento.El asunto es que el Ayuntamiento sólo contempló en su presupuesto 36 millones adicionales para cumplir ese compromiso laboral en el 2017. No contaba con que se aprobaría un ajuste mayor a lo que se venía otorgando los últimos años y eso puso en aprietos al gobierno de Cabada que para cumplir con ese compromiso requiere 43.11 millones de pesos más de lo previsto.La noticia puso felices a los más de mil 800 trabajadores sindicalizados y 800 pensionados, incluyendo a sus líderes, y en jaque al alcalde que sigue analizando la situación, ya que el ahorro previsto por los despidos de personal realizados hasta ahora –que por cierto ayer continuaron–, se va esfumar. Así las cosas.***Por lo pronto, el Ayuntamiento decidió quitar el impacto del salario mínimo en los ciudadanos al desindexarlo del pago de multas y derechos.El tesorero municipal Óscar Pérez anunció que el próximo año el Municipio cobrará esos trámites con base a Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor será establecido por el INEGI en febrero del 2017.Con eso se busca quitar de tajo el impacto negativo e impopular que traería aumentar las infracciones que contemplan los reglamentos municipales.***El tema de los conductores que combinan volante y alcohol se perfila como el principal en la sesión de Cabildo de este lunes.Tanto el presidente municipal como los regidores de la fracción edilicia del PAN anunciaron propuestas casi similares, aunque se desconoce si Cabada la subirá en esa reunión a votación.El alcalde comentó ayer a Los Reporteros que buscará eliminar las multas por manejar intoxicado con alcohol y sólo dejar las horas de cárcel –en un Ceresito, tipo Torito de la Ciudad de México– que servirán al infractor para reflexionar sobre su comportamiento. La medida sería permanente.Por su parte, los ediles panistas piden adelantar las medidas ya, con la finalidad de prevenir fatalidades durante los festejos decembrinos que enluten a familias inocentes.La propuesta incluye un acuerdo para eliminar esa infracción y sólo se detenga al guiador por 36 horas, mientras que se dé oportunidad a la familia del infractor para que recoja en un plazo de 12 horas el vehículo, también sin costo alguno.***La alegría que privaba en los empleados estatales, porque el miércoles al Gobierno de Javier Corral sí le alcanzó para pagar la quincena y adelantar la mitad del aguinaldo, fue arruinada ayer por Ramón Galindo, como buen “grinch” que se roba la Navidad.El subsecretario de Gobierno anunció que a partir de enero reducirán un 15 por ciento la nómina con la finalidad de ahorrar recursos e invertirlos en obra pública.De hecho, señaló que ya comenzó la tijera en las distintas dependencias y ningún trabajador despedido será reemplazado, como ocurre en algunas áreas del Gobierno independiente.El exalcalde juarense indicó que las únicas áreas que se salvan de recortes, son la educativa y la que corresponde a las corporaciones policiacas.***Otro a quien le arruinaron la Navidad, robándole los recuerdos de toda su vida, fue al exdiputado federal Carlos Angulo, director de Gobierno Abierto, al ser víctima de robo en la ciudad de Chihuahua. Así lo denunció él mismo en redes sociales.El funcionario dejó su camioneta en el estacionamiento de un súper y al salir se percató de que le dieron un cristalazo y sustrajeron su portafolio con su computadora, pasaporte y una memoria con todo lo que ha hecho en su vida.Desesperado, lanzó un llamado a los ladrones a quienes conminó a regresarle únicamente el pasaporte y la memoria. No hubo respuesta.***La exigencia de equidad de género en el Tribunal Superior de Justicia que lanzó Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua, con motivo del proceso para elegir a un nuevo magistrado, tuvo éxito y esa posición será entregada a una mujer.En la terna que será presentada en los próximos días al Congreso del Estado fueron incluidas Karla Esmeralda Reyes Orozco, Rebeca Pizarro Michelle y María Cristina Orozco Romo, la primera es suplente de Gabriel Sepúlveda.La designación de esa lista no estuvo ajena a la grilla política, por lo que ayer el líder de la bancada panista en el Legislativo, Miguel La Torre Sáenz, aseguró que se privilegiará el currículo de las aspirante, aunque adelantó que quien resulte elegida ocupará la nueva sala de manera provisional.***El gobierno de Javier Corral también marcará su sello personal en las placas vehiculares, que a partir de enero tendrán un nuevo diseño que no ha sido revelado, pero que de antemano muchos anticipan podría ser la figura de Abraham González por aquello de los cuadros cambiados en la oficina del mandatario, donde se resalta a esa figura histórica.Como se recordará, en el anterior sexenio las láminas llevaron impresa la figura de una mujer rarámuri en una primera edición, en otra la de Pancho Villa y al final al estado de Chihuahua.Las nuevas matrículas serán sólo para las unidades nuevas y para los modelos antiguos serán opcionales, se apresuró ayer a aclarar el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, antes de que despertara en el “nuevo amanecer” el descontento popular.Por cierto, la Dirección de Ecología de Ciudad Juárez negocia con el Estado que se exija el engomado ecológico a los propietarios de unidades automotoras al momento de acudir a pagar la revalidación vehicular, aunque hasta el momento no hay respuesta de la dependencia que dirige Fuentes Vélez.***Mañana domingo el PAN tendrá una jornada azul en la que estará presente el dirigente estatal de ese instituto, Fernando Álvarez Monje para atestiguar la elección interna del líder juvenil y de paso, asistir al segundo informe de actividades del presidente del Comité Directivo Municipal, Jorge Espinoza que también presentará la agenda de proyectos del panismo local para el 2017.En esta misma jornada dominical se llevará a cabo la Asamblea Municipal, donde se seleccionarán delegados numerarios a la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria que se llevará a cabo en enero del 2017 en la Ciudad de México, así como de la Asamblea Estatal a efectuarse el 11 de diciembre en Chihuahua.También se elegirán las propuestas de candidatos a integrarse al Consejo Nacional para el periodo 2017-2019.Se prevé que a diferencia de tiempos no muy lejanos, ahora sí el edificio de la 5 de Mayo y 16 de Septiembre se vea abarrotado de militantes panistas que hace tiempo no se veían.***En Morena, al igual que el PAN y otros partidos, continúa el trabajo para articular todos los comités de base en la entidad con miras a participar en los comicios del 2018. Sus dirigentes recorren cada fin de semana distintos municipios con la misión de ir armando la estructura que habrá de utilizarse e ir perfilando a quienes participarán como candidatos de elección popular.

