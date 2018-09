Previenen suicido con obra musical

Nuevo Casas Grandes.- Se llevó a cabo una obra musical en el auditorio de la escuela Secundaria Federal “Las Américas”, la cual consiste en prevención del acoso escolar y suicidio, la cual es presentada por jóvenes del grupo de danza de la escuela y escuela para padres ONEAMI, asimismo son apoyados por el Dif Estatal.La directora de ONEAMI en Nuevo Casas Grandes, Lizdebeth Castro García, informó que la finalidad de esta obra es dar a conocer la problemática del suicidio y el acoso escolar, sobre todo en el entorno educativo, desde secundarias y preparatorias.“Según las estadísticas es una problemática bastante alta aquí en nuevo casas grandes, y fuimos invitados por la secundaria para hacer un cierre con una plática, y fueron los jóvenes quienes tuvieron la iniciativa de hacer esta obra musical”, mencionó.Después ver la obrar y el trabajo elaborado por los jóvenes que actúan en dicha obra musical, que se preocupan por esta problemática siendo ellos los más victimizados, ONEAMI se dio a la tarea de que no solo se quedara en la secundaria Las Américas sino que se presentara a otras instituciones de nivel secundaria y medio superior.Por ello alumnos de otras escuelas han estado acudiendo los días viernes a las instalaciones del auditorio de la secundaria Las Américas, el cual tiene capacidad de 150 personas, para presenciar dicha obra.“Esto con el fin de ayudar a los niños, no sabes quien pudiera estar padeciendo por esta problemática, y se sensibilizan cuando ven los jóvenes en escena, está bastante interesante la obra, nos gustaría que no se quedara solo en escuelas sino que la pudiéramos llevar a otras partes”, expresó Castro García.Son alrededor de 22 jóvenes los que están en escena, varios papeles en la obra, es una obra conmovedora ya que se escenifica un suicidio de una joven, lo cual es de gran impacto para el público.Los viernes, son los días en que se presenta la obra musical, en 3 o 4 horarios, con el fin de que todos los alumnos de distintas escuelas puedan acudir a verla, la cual dura alrededor de 45 minutos, únicamente será en esta semana que el próximo jueves sea cuando se presente también la obra.Cabe mencionar, que durante la obra se cuenta con la presencia de psicólogos, para en caso de que se presente algún caso, de alumnos que puedan estar pasando por situación de acoso escolar o pensamiento suicida, y ellos les apoyan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.