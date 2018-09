Nuevo Casas Grandes.- Con una diferencia de unos tres meses, José Antonio Nevárez Jiménez, titular del Comité Regional de la Quinta Jurisdicción del Béisbol Estatal, fue despedido del cargo por segunda ocasión en menos de un año.En noviembre del año pasado, Nevárez Jiménez, fue “corrido” del cargo por el entonces alcalde David Martínez Garrido, bajo el argumento de que el equipo Faraones no fue campeón del torneo estatal de la especialidad.Ahora, fue el recién entrado en funciones como alcalde Héctor Mario Galaz Griego, quien “le dio las gracias” a Nevárez Jiménez.Cuando en noviembre del 2016, fue presentada la directiva de la Quinta Jurisdicción del Béisbol Estatal, encabezada por Nevárez Quintana fue claro al señalar que “se iba a empezar desde cero, pero con la visión de formar un equipo competitivo, que dejara huella, y que le quitara el mal sabor a la afición”.Un año después, y luego de que durante la mitad de la temporada 2017, el equipo Faraones permaneciera en primer lugar de la competencia y que al concluir la misma se ganaran 16 juegos, lo que llevó a los aficionados a regresar de nueva cuenta al Luis Cobos Huerta para llenar el estadio, Nevárez Jiménez fue despedido del cargo “porque los Faraones no fueron campeones del torneo estatal”.En ese entonces el comentario del directivo fue que “era algo para dar risa, no coraje, porque si alguien sabía de béisbol, salvo en contadas excepciones, se gana un campeonato de un año para otro, cuando por primera vez se toman las riendas de un equipo y bajo circunstancias totalmente desfavorables”.A final de cuentas se reconsideró la situación, y José Antonio Nevárez Quintana permaneció al frente de la Quinta Jurisdicción y en este año, el equipo Faraones llegó hasta la etapa de semifinales en la competencia estatal.“Estoy contento, pero no satisfecho”, señaló el directivo del Comité de la Quinta Jurisdicción, en cuanto al resultado obtenido por el selectivo local.Y no bien había concluido la participación del equipo Faraón en el torneo estatal cuando, Nevárez Jiménez, sostuvo una reunión con el alcalde Héctor Mario Galaz Griego y recibió la noticia de que estaba fuera de la dirigencia de la Quinta Jurisdicción.Es decir, el mandatario municipal, cortó de tajo cualquier posibilidad en cuanto a una factible continuidad del proyecto que se iniciara hace menos de dos años.De hecho, de manera extraoficial, en los medios del deporte local, y en particular el béisbol, se sabe de la intención del alcalde Galaz Griego de buscar que la dirigencia de la Quinta Jurisdicción la encabece el doctor Jorge Cázares Cisneros, quien durante años la ha pretendido, pero que por diversas circunstancias no la ha conseguido.Los expertos en la materia, consideran incluso, poco factible que Cázares Cisneros pueda superar una sanción de por vida que pende sobre su persona en el ámbito del béisbol estatal, con todo y el apoyo que le pueda brindar al respecto el alcalde Héctor Mario Galaz Griego, quien ya entró en contacto con la dirigencia estatal para sondear el tema.Para Nevárez Quintana, la noticia de su despido (segundo en menos de un año), en realidad, no lo sorprendió, debido a que por lo general el alcalde en turno en Nuevo Casas Grandes, realiza maniobras acorde a los compromisos generados o adquiridos en base a sus afinidades políticas.De hecho, en varias jurisdicciones o zonas, el directivo es nombrado y/o avalado por los presidentes municipales de la cabecera de zona, en cuyo caso se encuentra precisamente Nuevo Casas Grandes, junto con otros seis más (Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Jiménez, Madera y Ojinaga).Lo anterior, básicamente se debe a que los municipios apoyan con un presupuesto a sus equipos (Faraones, es el caso de la Quinta Jurisdicción, antes Liga o Zona), y garantizan ante la Asociación Estatal, el pago de adeudos y la participación de todas las categorías menores en los torneos estatales.El despido de la dirigencia de la Quinta Jurisdicción de José Antonio Nevárez Jiménez, forma parte del ya bien conocido trama que generalmente se ventila como preludio a una nueva temporada del béisbol estatal.Por el momento, Nevárez Jiménez, simplemente con un alzar de hombros apunta: “Si me quedo bien, y si no… pues también. Lo que hicimos, lo hicimos considerando que era lo más correcto de acuerdo a nuestras posibilidades, esop sí, reconociendo que hay cosas en las que mejorar… pero en fin… los resultados ahí están, a la vista de todos.”