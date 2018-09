Anuncian nuevo albergue en NCG

Nuevo Casas Grandes.- Surgen algunos cambios, a la entrada de la nueva administración municipal 2018 - 2021, entre ellos el comodato del albergue de las Damas Vicentinas de Nuevo Casas Grandes, ubicado en la colonia Héroes de la Reforma, frente al Hospital Integral de este mismo municipio, donde al parecer fue otorgado a la Asociación Civil, “Solo por Ayudar”.Jorge Payan, presidente de esta Asociación Civil, publicó en las redes sociales un agradecimiento a la administración local por haberle otorgado este comodato.Sin embargo, al preguntarle a la presidenta de las Damas Vicentinas, María Sujo, acerca de este nuevo comodato, dijo desconocer el asunto.Ella misma detalló que el albergue no estaba en funciones puesto que la presidencia municipal apoya con un guardia, pero no se ha contado con ello, ya que desde la administración de Rodolfo Soltero, se llegó al acuerdo que sin guardias no se puede abrir el lugar.La propia presidenta de las Damas Vicentinas, informó que ya había sostenido una plática con el alcalde de esta localidad, con el fin de resolver esta problemática.Se dijo en esa reunión que buscarían la manera de contratar seguridad privada, puesto que los elementos de Seguridad Pública tienen muchas ocupaciones en el resguardo de la comunidad.Al parecer la presidente de las Damas Vicentinas, no tiene el conocimiento de que el edificio ya fue puesto en comodato a la Asociación Civil “Solo por ayudar”.Pero esta resolución tiene que ser aprobada por el ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, no es administrativa la decisión.A pesar de ello, el dirigente de “Solo por Ayudar”, publicó la noticia de que se le había dado en comodato el albergue en mención.Esta decisión pudo haber sido a raíz de que fue desalojado del centro comunitario de la colonia Héroes de la Reforma.La disputa por el edificio apenas comienza, ya que para este viernes 21 de septiembre, algunos regidores del ayuntamiento municipal y autoridades locales, se reunirán con las partes para tratar este tema.Se espera un resultado de esa reunión, para saber oficialmente a quién es destinado este albergue, el cual es de beneficio para las personas que acuden al hospital Integral y no cuentan con los recursos económicos suficientes para alimentación u hospedaje.

