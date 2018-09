Nuevo Casas Grandes.- Arranca taller para la elaboración del diagnóstico que dará forma al Plan de Desarrollo Municipal de Nuevo Casas Grandes, para ello la dirección de Desarrollo Social organizó dos talleres.Con el fin de preparar el contenido del Plan de Desarrollo Municipal para que la administración 2018 -2021 determine la forma en que serán implementadas las políticas públicas entre la población más desprotegida, la Dirección de Desarrollo Social a cargo de Georgina Gil Tafoya, realizó este día dos talleres enfocados a funcionarios de municipios de la región a fin de brindarles asesorías impartidas por representantes del Gobierno Estatal.El Plan de Desarrollo Municipal, es la guía que establece las prioridades de gestión gubernamental para orientar el desarrollo de cada uno de los municipios; además de representar un sustento para la toma de decisiones en materia de gasto e inversión de los recursos públicos y las ordena a largo plazo.Lo anterior, con el objetivo de sentar las bases para la erradicación de los múltiples desequilibrios y desigualdades entre la población.El taller fue impartido por Ana Sofía Castillo, Guillermina Báez y Apolo Zárate en el Salón de Duela de la Casa de la Cultura. Además de la asesoría para elaborar el plan de Desarrollo Municipal, se brindó un taller enfocado para los integrantes del Consejo De Desarrollo Social (CODESO), ambos con un horario de 9:00 a 15:00 horas.La directora de Desarrollo Social explicó la necesidad de contar con un plan de desarrollo, dado que se convertirá para las diversas directoras y directores de áreas en la función pública, en una herramienta de gestión que permita promover el desarrollo social en una determinada área.“De esta manera, se sientan las bases para atender cada una de las necesidades de la población que no han sido resueltas, así como para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Este taller será de gran utilidad para ver ejemplos de planteamientos de política social”, destacó Ana Sofía Castillo, una de las encargadas de ofrecer este taller.Por último, mencionó que de estas asesorías no saldrá propiamente dicho el plan municipal de desarrollo, pues corresponderá a cada uno de los representantes de los municipios de la región llevar lo analizado en estos talleres a sus territorios, pero no solamente del diagnóstico, sino también del resultado obtenido en el dialogo participativo alcanzado entre todos los involucrados.

