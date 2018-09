Mesa de Seguridad y Justicia analiza tema de robo de infantes

Nuevo Casas Grandes.- En la reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia realizada ayer, se trató como tema central el fenómeno del robo de infantes, pese a que en la región y a diferencia de otras partes del estado, no se ha presentado ningún caso.Asimismo se aclaró por parte de la Fiscalía General del Estado, que en el Código Penal del estado no se tiene descrito el delito de robo de infante, pero aún así está estructurado para que los responsables enfrenten cargos por privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de persona o secuestro, según sean las circunstancias del caso, por lo que las víctimas no estarían indefensas en el aspecto legal.Aún así en la región se informó que no ha habido un sólo caso de robo de infantes y ni siquiera de intento, sino que más bien se trata de un fenómeno de psicosis por el mal uso que la misma población le ha dado a este fenómeno a través de las redes sociales, creando más pánico que conciencia.Prueba de esa psicosis son las llamadas que ocasionalmente reciben las corporaciones en donde resultan falsas alarmas, como por ejemplo una donde la reportante "creyó ver que un hombre en bicicleta intentó levantar en la calle a dos niños", lo cual ni siquiera es lógico."Aunque todas las corporaciones confirmaron en la región que no ha habido ningún caso de esta naturaleza, lo que incluso tenemos constatado en los registros de nuestras carpetas de investigación donde no ha habido ni intentos del robo de algún menor, todas las autoridades han creado estrategias de prevención para evitar que llegue a darse un caso en esta zona", confirmó la Coordinadora del Distrito Galeana de la Fiscalía General del Estado, Fabiola Tafoya.Dentro de esas estrategias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la de la Policía Vial son las que mantienen el papel más activo con patrullajes en las escuelas de las diferentes colonias, así como pláticas de concienciación donde los encargados de las escuelas vigilan que los niños pequeños no salgan si no los recoge un adulto.