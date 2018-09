Nuevo Casas Grandes.- Para orgullo de la región, el artesano Diego Valles Trevizo, premiado alfarero de Juan Mata Ortiz, municipio de Casas Grandes, fue elegido por el Fondo para el Desarrollo de las Artesanías Chihuahuenses (FODARCH) y por la Casa de las Artesanías, para diseñar y pintar las emblemáticas letras del Centro Histórico de Chihuahua.Durante varios días, el artesano quien ostenta además un título de ingeniería como egresado del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, se encargó de darle color y "rostro" a las letras metálicas que hacen alusión a Chihuahua como atractivo turístico, imprimiendo el espíritu de Paquimé en ellas, con el toque estilizado de los alfareros de Juan Mata Ortiz."Fui llamado por el FONDARCH para ese proyecto, así que realicé un bosquejo que fue avalado por la Secretaría de Fomento Económico, en donde se incluyeron tanto los colores para las letras como los diseños de líneas que representan a la cultura Paquimé", señaló Diego en entrevista para este medio.En un principio, el artesano había pensado en colores tierra y ocre propios del desierto chihuahuense, con la intención de que fuera un trabajo diferente, pero ya en el lugar, se dio cuenta que los frisos de las construcciones son de bronce y hay varios edificios de cantera rosa y café, por lo que entonces dio un giro completo a lo que tenía ideado."Decidí darle más vida y al final de cuentas opté por los colores del plumaje de la guacamaya escarlata, que van del rojo intenso hasta el azul rey, además de que esta ave fue uno de los animales más representativos y valiosos de la cultura Paquimé, por lo que me pareció que quedaba muy a tono pintar las letras de esos colores y agregar las grecas y diseños de la artesanía de Juan Mata Ortiz que claro, tiene sus orígenes en Paquimé", indicó el entrevistado.Una vez que las letras quedaron en colores rojo, verde, amarillo y azul en diversos tonos, Diego se encargó de pintar los diseños en líneas características de la alfarería de Juan Mata Ortiz, en donde se incluyeron de forma abstracta, animales que aparecen en la cerámica de Paquimé y que son propios del desierto de Chihuahua como el borrego cimarrón, la tortuga del desierto, la lagartija chihuahuense, un hombre-guacamaya y por supuesto los elementos de esta ave como sus plumas, además del complemento de las grecas.Como las letras quedaron en diferentes colores, al artista de Casas Grandes le pareció ideal realizar los diseños en color puro negro, que además de ser uno de los colores básicos en los trazados de la cerámica de Paquimé, permite notarse sin interferir con los colores del letrero, por lo que el concepto tuvo un logro muy funcional y atractivo con el arte estilizado ya de Juan Mata Ortiz, que a final de cuentas es lo que se buscaba.En lo personal, Diego se mostró agradecido con Casa de las Artesanías, FONDARCH y la Secretaría de Fomento Económico por haberlo elegido para ese trabajo, siendo que en Juan Mata Ortiz él considera que hay otros artesanos de igual talento o mejor que el suyo, y por haber buscado que las letras emblemáticas de Chihuahua fueran ilustradas de manera artesanal, pues de los miles de letreros que existen en el país para la promoción de los sitios turísticos, muy pocos quizá tienen en su esencia la cultura artesanal de cada estado."Pudieron haber hecho los diseños por computadora y elaborar calcomanías como he visto en otros letreros, pero decidieron que fuera un artesano el que se encargara de darles la imagen a mano, eso me pareció bueno", indicó Diego Valles.Aunque él se encargó de elegir los colores de fondo y de elaborar los diseños, agregó que ocupó a un asistente y para ellos eligió a un "artista ilustrador" como se definió el ayudante de Chihuahua, para que con su talento pudiera apoyarse en él para acabar la obra a tiempo.Dando una muestra de humildad, Diego finalizó diciendo que aunque agradece la distinción a las instituciones por la oportunidad a su persona, no lo considera algo muy meritorio pues a final de cuentas es un letrero aunque le fue muy satisfactorio realizar esta obra, por lo que espera que la obra sea del agrado de la ciudad y de los visitantes al Centro Histórico de Chihuahua, que es un sitio muy bonito en la capital del estado.

