Resurge conflicto entre Álvaro Bustillos y ejidatarios de Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes.- Después de que un juez diera hora y fecha para que el ganado que fue sacado del lote Quevedo, fuera devuelto a su lugar, autoridades de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, se adelantan días, sin embargo no lo llevan a cabo bajo el argumento de que el lote de donde fueron sacadas, ya está cercado.El conflicto entre Álvaro Bustillos, integrante de la Pequeña Propiedad , ejidatarios, pertenecientes al ejido Casas Grandes, continua, luego de que el primero sacara del Lote Quevedo 280 cabezas de ganado tras argumentar que era de su propiedad, sin embargo en el amparo de revisión administrativo 81/2018 se hace mención que pretendió acreditar su carácter de propietario del inmueble en el que se encontraba el ganado con copia certificada de la escritura pública 3086, ante la de un notario público numero 5, que contiene el contrato de compraventa respecto al lote de que se hace mención.Lo cierto es que ese contrato fue nulificado en la sentencia que resolvió el juicio de acción resolutoria promovida por el ejido Casas Grandes, expediente 56/1993 del índice del Tribunal Agrario del Distrito 5.Ante esta situación, un juez emito una resolución en la que se menciona que las 280 cabezas de ganado que fueron sacadas del lote Quevedo, las autoridades responsables, no estuvieron en lo correcto al realizar la corrida de ganado de la que se hace mención.Dentro de la resolución se cita lo siguiente; “Por lo anterior, se concedió a la parte quejosa el amparo para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia legal, dejen de insubsistente la corrida de ganado, junto a sus efectos, pongan el ganado en el lugar en que se hallaba antes del alumbramiento de los actos reclamados, en el lugar conocido como Lote Quevedo”.Ante dicha resolución, autoridades del Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Rural, debieron de haber dado cumplimiento a la resolución el lunes 17 de septiembre a las 12:00 horas, sin embargo la presencia de funcionarios estatales, acompañados de elementos de Policía Estatal, se registró este jueves por la mañana, sin que los ejidatarios fueran notificados al respecto.En el lote Quevedo, ubicado en Nuevo Casas Grandes, se dieron cita integrantes del Ejido Casas Grandes, representados por el Comisariado Ramón Villalpando Chávez, representantes de la Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Álvaro Bustillos y autoridades de la Policía Estatal.Los ejidatarios en el lugar, señalaron que el Municipio de Casas Grandes, los está pisoteando, sin dejar de mencionar que ha sido ese mismo, quien ha intentado vender el ganado en varias ocasiones, pese a que solo lo tiene en resguardo, además de que el titular de Desarrollo Rural; Juan Ochoa Castillo hace caso omiso a sus peticiones.Por su parte el Representante de la Secretaria de Desarrollo Rural Oscar Rampell hizo mención que se les notifico el 10 de septiembre que tenían que llevar a cabo esa resolución, la cual tienen tres días para llevarla a cabo, sin embargo no se pudo hacer, debido a que el lote en donde se tiene que meter el ganado, está cercado y ellos no pueden hacer nada al respecto, se verá con los superiores que procede para venir en próximas fechas sin dar a conocer que fuera el lunes 17 como lo tiene de conocimiento en Ejido.Álvaro Bustillos, integrante de la pequeña propiedad expresó a los ejidatarios; “Yo si tengo mi titulo como propietario del Lote Quevedo y hay que respetar las 68 mil hectáreas el recurso que se les dio era para pagárselas, no hay que ocasionar más daños, este cerco ya van tres veces que vienen y me lo tumban, que tu hayas comprado un terreno y que te hayan hecho tonto es tu problema, necesitamos que Casas Grandes crezca, aquí vivo, aquí tengo a mis hijos, vamos viviendo en paz”.Ante la situación que en un momento se tornó áspera, ejidatarios quedaron en que será el lunes a las 12:00 horas, cuando el ganado vuelva al lugar de donde fue sustraído, así tengan que tumbar el cerco como ya lo han hecho en ocasiones anteriores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.