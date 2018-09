Nuevo Casas Grandes.- Con motivo de la celebración las denominadas “Fiestas Patrias”, que se conmemoran este fin de semana, el sábado con el tradicional “Grito” y el domingo con el Desfile de la Independencia, también se incrementa el uso de pirotecnia en hogares y eventos sociales.Por tal razón, los Servicios Estatales de Salud, a través de las diversas Jurisdicciones Sanitarias en la entidad, lanzarón un exhorto a la población en general a tomar precauciones para evitar accidentes que puedan ocasionar quemaduras o graves daños a la salud e incluso causar la muerte.Año tras año, la pirotecnia deja una secuela de daños, principalmente en niños y niñas, que no tienen aún la conciencia adecuada para la manipulación y uso de estos artefactos.En las misma vía pública, y en los comercios establecidos, incluso en las tiendas y negocios vecinales, en este mes se puede observar a la venta toda clase de juegos pirotécnicos. A su vez, el sector salud, señala en un comunicado, que en estas fechas, se incrementan las atenciones por quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado, causadas por el uso inadecuado de fuegos artificiales, principalmente en la población menor a los 18 años.Un accidente de tal naturaleza, se menciona, puede afectar el crecimiento y desarrollo del ser humano, dejando secuelas físicas y emocionales, por lo que es importante que los adultos sean conscientes y responsables al utilizar y/o supervisar el uso de cohetes, candelas, petardos, bengalas, explosivos o cualquier artefacto o juegos pirotécnicos.Las recomendaciones son en el sentido de no colocar pirotecnia en bolsillos de camisas y pantalones, no exponerlos a fuentes de calor y leer las recomendaciones de uso.Para disminuir los riesgos, se recomienda asimismo, utilizarlos al aire libre, lejos de edificios y casas, efectuar las compras de estos artefactos en lugares autorizados y cualquier quema, sin importar que tan grande o pequeña sea, siempre debe estar supervisada por un adulto.En caso de sufrir quemaduras, es importante no utilizar remedios caseros, sino únicamente lavar la herida con agua y acudir al servicios médico en forma inmediata.Las reacciones pirotécnicas ocurren por combustión no explosiva de materiales que pueden generar llamas, chispas y humo, además de que los dispositivos pirotécnicos pueden contener también elementos para que ocurran algunas reacciones explosivas controladas.Por ser productos explosivos y de ignición, el peligro de quemaduras e incendios es un corolario potencial de alta probabilidad, que hay que tomar en cuenta.La inexperiencia, curiosidad y descuido en el manejo de material pirotécnico aumentan los riesgos de accidentes.

