Desbandada de agentes en Dirección de Seguridad Pública de Buenaventura

Nuevo Casas Grandes.- El caos y la desbandada de agentes reinan en la Dirección de Seguridad Pública de Buenaventura, donde ayer se pretendía una huelga frente a la Presidencia en el primer día de la reelecta Miriam Caballero Arras, causado todo ello por los bajos salarios y falta de garantías laborales.La huelga sin embargo fue sofocada por amenazas directas de los mandos que vía radio, le advirtieron a los agentes en las comandancias de todos los seccionales, que el que se moviera de su puesto sería despedido de inmediato, aunque el movimiento se dijo, "podría estallar en cualquier momento".Diversos agentes de la DSMP de Buenaventura, quienes pidieron la reserva de su identidad para evitar represalias, confirmaron ayer vía teléfono a las oficinas de este medio, que las condiciones precarias en las que trabajar tienen muchos años sin que ningún presidente los ayude, situación que se ha prolongado con Miriam Caballero quien fue reelecta para otros tres años, por lo que decidieron organizar una huelga ayer mismo.Los quejosos, manifestaron que mientras en la región otros policías de base ganan entre 4,600 y 5,700 en municipios como Janos y Ascensión, los de Buenaventura perciben 3,340 pesos por quincena y con jornadas laborales de 24 horas continuas, en donde incluso sus vecinos en Galeana ganan hasta 5,400 pesos.Para empeorar el clima laboral, se informó que "sólo unos cuantos mandos cuentan con servicio médico del Seguro Social", pero que la mayoría de los policías en Buenaventura oficialmente "no existen" en el esquema laboral pues no hay nómina y la administración de Miriam Caballero no paga impuestos por ellos, quienes reciben su sueldo siempre en un sobre.Esa serie de condiciones para los encargados de la seguridad en el municipio de Buenaventura, se informó que es causa de una desbandada que ha estado sufriendo la corporación desde hace tiempo y con mayor énfasis el último año, donde en cada quincena desertan de las filas de la corporación de dos a tres agentes."Hay muchos policías novatos y pocos se mantienen con el tiempo pero están todos desesperados, el sueldo es muy bajo, no tenemos prestaciones y esta situación nos está generando conflictos además de que no hay siquiera orden entre los mandos, por eso es que deseamos manifestarnos y se nos resuelva esta crisis", manifestó uno de los agentes.Por último, indicaron que en caso de que en los próximos días la nueva administración que quedó otra vez en manos de Miriam Caballero Arras, habrá huelga o desbandada en la corporación municipal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.