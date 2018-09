Ofrece INAH taller sobre periodismo cultural

Casas Grandes.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ofreció un taller sobre periodismo cultural, en donde trataron temas sobre documentos históricos, fuentes de información, entre otros, esto en el Museo de las Culturas del Norte.Dicho taller estuvo dirigido a medios de comunicación en la zona noroeste del Estado de Chihuahua, quienes acudieron el pasado jueves 6 de septiembre del año en curso a las instalaciones del Museo de las Culturas del Norte, en el cual recibieron una constancia por su participación.En el taller estuvieron presentes el director del INAH, Jorge Carrera Robles, así como Mauricio Salgado Servín, director del Museo de las Culturas del Norte, y los exponentes fueron personal del INAH.En el mensaje de bienvenida, Carrera Robles, comento algunas responsabilidades que tiene el INAH, así como la relación tan importante con los distintos medios de comunicación.El INAH tiene la responsabilidad de cuidar los bienes nacionales, tanto históricos, arqueológicos, y tradicionales, dentro de esta labor la investigación es una parte importante, para proteger dichos bienes, señaló el encargado del INAH.“Hay una investigación sobre los bienes culturales de este país, en termino de bienes inmuebles, es decir los que no se pueden mover, construcciones, edificios, viviendas, el registro nacional lo traemos arriba de 110 mil monumentos históricos, de esos cerca de 2 mil 200 están en el estado de chihuahua. Y arriba del medio millón de bienes muebles, como imágenes, escrituras, todo esto entre le periodo del virreinato y el siglo 19, es lo que la ley de 1972 establece como obligación del INAH, esa labor de investigación tiene que ver con estos elementos de cultura material, como con la tradición, la costumbre y todos los bienes arqueológicos de esta región y nuestro estado, que es una de las más importantes del norte de México”, destacó Carrera Robles.De igual modo agregó que aparte de investigar, conservar y proteger, el instituto tiene no menos de 150 conservadores, cerca de 800 investigadores y otro número de arquitectos en México, gente especializada en conservación de archivos.Otra tarea, del INAH es la difusión y comunicación, que es donde consideran que es fundamental la relación con los medios, en el entendido de que no hay trabajadores suficientes para cuidar, “pero estamos conscientes que si vamos de la mano ustedes y nosotros, podremos hacer conciencia en la sociedad sobre el valor tan importante de los bienes patrimoniales de un estado y un país como México, esta tarea no es ocasional, es una estrategia de trabajo.Y nuestra responsabilidad y obligación es proveerles no solo información sino también conceptos que ayuden a entender esa información, es por ello que estos talleres tienen esa función”, mencionó Jorge Carrera Robles, titular del INAH.Cabe mencionar que este taller tuvo una duración de 4 horas, en donde se habló sobre los Archivos históricos como fuente de información, conferencia impartida por Aracely Torres. Otro tema fue la importancia de difundir para conservar, conservar para difundir, impartido por Jorge Meléndez Fernández, y al finalizar se tuvo una sesión de preguntas y respuestas.Al taller, asistieron varios de los medios de comunicación, tanto digitales como impresos, quienes tuvieron la entrada gratuita para participar de este taller, proporcionado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

