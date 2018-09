Luchan once equipos por los ocho boletos para los cuartos de final

Nuevo Casas Grandes.- Once son los equipos que militan en la 2ª fuerza del torneo municipal de futbol de la liga Premier que se mantienen en la lucha por aspirar a uno de los ocho boletos que se otorgan para ocupar un lugar en la ronda de cuartos de final que ya se avecina.Justo a tres meses de haberse puesto en marcha esta nueva temporada, en lo que se refiere a esta categoría de ascenso, es en donde las cosas están más niveladas ya que de las catorce oncenas que aquí contienden, son las citadas quienes se encuentran con mayores posibilidades de estar con un pie en la etapa siguiente.De manera independiente con lo acontecido este fin de semana, son hasta el momento los equipos de Seguridad Pública y Mini Super Tokio los que están en la punta de casillero general con 27 y 24 unidades cada uno.Cerca de ellos se encuentran los Indios de la UACJ que llevan en total 22 “rayitas” en tanto que con 19 y 18 les siguen les siguen los Guerreros y Dicrisa antes llamados Macropisa.En la pelea siguen Atlética Dublán con 13 empatados con Pescadería Castro dejando con uno menos a cuadro del Ex a Tec y la colonia Nueva Dublán mientras que son once los puntos que llevan los Pumas uno de ventaja sobre Espartanos.Lejos de la posibilidad por meterse en la lucha están Óptica Rozin y Nogaleros que sólo han podido conseguir dos pares de unidades.POSICIONES EN LA 1ª FUERZASiguen siendo los Diablos los que con sus 30 puntos lideran esta categoría mayor con “foja” de 24-5 en lo que se refiere a goles a favor y en contra.Quienes están más cerca de ellos son los Cuervos Carazú con sus dígitos de 22 (27-22) en tanto que como terceros figuran los Búfalos del ITSNCG que tienen por el momento números de 17 (38-14) en el goleo.Cuartos en las posiciones generales se encuentran la maquiladora Lear 16 (21-29) superando con uno a Llantera Salcido 15 (22-15).Con apenas un dígito conseguido marchan La Pandilla con 7 (23-24), La Furia 5 (20-25) quedando en el sótano general los Zorros con dos pares de unidades y 15-66 en lo que se refiere a goles anotados y recibidos respectivamente.

