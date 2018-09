Posicionamiento de la regidora de MORENA en el segundo informe de gobierno

Nuevo Casas Grandes.- La regidora que representó al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en el ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, durante la administración 2016 – 2018, Dolores Alicia González, dio su posicionamiento en el segundo informe de gobierno de David Martínez Garrido, presidente municipal, en el cual destacó que muchas de las opiniones de los partidos de oposición fueron ignoradas.En su mensaje, la regidora de Morena, comentó; “fue muy satisfactorio trabajar con ustedes estos dos años, donde hubo muchas discusiones y falta de acuerdos, pero también hubo compañerismo, donde juntos en comisiones atendimos como pudimos a nuestros ciudadanos” expresó al iniciar su participación.Asimismo agregó que no siempre votaron a favor, pero algunas veces si lo hicieron dónde coincidían por el bien del Municipio.“Siempre antepuse el interés de las mayorías, tratándose de la gente humilde o de los emprendedores que crean fuentes de empleo. Desafortunadamente nuestras opiniones como oposición muchas veces fueron ignoradas por la fracción en el poder; Aun así, gestionamos ante diferentes funcionarios apoyo a los más necesitados”, señaló Dolores Alicia González.Agregó que no se les hizo caso de que se destinaran recursos económicos para llenar los hoyos y zanjas que producen charcos gigantes en caminos muy transitados como lo es, la Avenida Constitución Este, junto a las Alamedas y al Estadio de Beisbol.“No se mostró interés en Recuperar adeudos de funcionarios de la Administración pasada por cientos de miles de pesos que no se cobraron.No se aclaró qué pasó con los recursos destinados a la Pavimentación hasta la colonia “El Capulín”, que la administración pasada declaro que estaba terminada y eso esta muy lejano a la Realidad” mencionó.De igual modo resaltó que faltan cientos de lámparas tipo LED Que no aparecieron y que esto mismo pasó con miles de láminas que no se repartieron a quien venían destinadas.En cuanto a la construcción del Teatro de la ciudad, la regidora señaló fuertemente que no se le avanzo nada.“Espero que ahora que hay ciudadanos interesados, con un fideicomiso en continuar con esta Obra se logre su terminación, pues se necesita promover las artes y la cultura entre nuestros jóvenes, principalmente.Al deporte necesitamos organizarlo y apoyarlo pues falta mucha promoción.Faltó interés para escriturar en terrenos que El congreso del Estado nos cedió para que escrituremos a los posesionarios, principalmente en terrenos que antes fueron ejidales. Ni siquiera uno se pudo escriturar, faltó capacidad e interés para ayudarles”, enfatizó.En el caso del Ejido Casas Grandes, informó que por medio del Comisariado, se pidió a esta Administración Municipal una carta de no inconveniente de que se regularice y escriture más de 4 mil lotes para más de 4 mil ciudadanos y a la fecha no han respondido positivamente a estos posesionarios; “Esto afectó a los ciudadanos y a las arcas municipales al no recibir impuestos prediales de estos terrenos” expresó.“No apoyamos los altos salarios de los funcionarios y de los empleados del municipio, ni las dietas altas de los integrantes del ayuntamiento.Al próximo ayuntamiento le deseo que puedan cumplir con las principales ofertas de campaña.Siempre actuamos conforme a los principios de nuestro partido de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¡Gracias por su confianza y gracias por su atención” finalizo la regidora Dolores Alicia González Quezada.