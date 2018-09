Posicionamiento de la regidora del PRI en el segundo informe de gobierno

Nuevo Casas Grandes.- Dentro de la entrega del segundo informe de gobierno del presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, David Martínez Garrido, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abril Nevarez, resaltó que la administración saliente fue una administración de retos que no fueron cumplidos durante este periodo gubernamental.“Recibimos este último informe de la Administración municipal 2016-2018 y con esto, damos cumplimiento al último acto oficial de esta administración.Si bien es cierto como regidores, y representantes de un partido político, nos corresponde dar un posicionamiento respecto a la gestión administrativa, sin embargo, es importante, que cada uno de los puntos de vista, se den como Ciudadano y como representantes plurales y democráticos de una sociedad.Lo he mencionado, el verdadero cargo que ocupa un regidor es velar por los intereses de la ciudadanía, sin distinciones, ni preferencias políticas.Esta administración fue muy corta, de menos de 2 años; Nos encontramos con diferentes problemáticas y cuestiones que se dieron desde el inicio y hasta el final de los días.Una muy notoria, (y la mencioné el pasado informe), fue la falta de apoyo por parte del gobierno del estado para el ejercicio de obra, hasta el momento no contamos con obras emblemáticas en nuestro municipio a lo largo de este tiempo, Nuevo Casas Grandes, lo merecía”, mencionó Abril Nevarez.Asimismo agregó que se queda a deber al municipio la generación de empleo, pavimentación, y cuidado de los parques y jardines.Otro tema que como joven le preocupa, comentó que Nuevo Casas Grandes, sigue sin brindar oportunidades de empleos, y empleos bien remunerados, para los jóvenes egresados de instituciones de educación superior.“No vimos una acertada atracción de empresas, ni consolidación de proyectos novedosos”, señaló la regidora.Dentro de su posicionamiento, Abril Nevarez, realizo un comparativo referente a la pavimentación, con la administración pasada, señalando que no se logró alcanzar, menos superar la cantidad de metros cuadrados pavimentados.“Si bien es cierto se trabajó por mejorar algunas áreas de la administración y ahora reconocemos la labor de quienes lo lograron.Debo reconocer la infraestructura deportiva que al final de esta administración se está realizando, esperemos muy pronto queden consolidadas y no inconclusas estas obras que brindarán más espacios a nuestros deportistas”, mencionó.Para terminar, hizo mención de dos puntos importante, estos son los siguientes;“El primero, pedir la reflexión de nuestro actual y del futuro cabildo. A mis compañeros regidores externarles su agradecimiento por este tiempo de colaboración, pero también decirles, que hubiéramos podido hacer más por la sociedad, si desde el inicio hubieran dejado de lado las cuestiones partidistas y tomado las riendas de los intereses ciudadanos. Iniciamos con un mayoriteo y hasta la última sesión terminamos igual. Se fueron decisiones y proyectos que hubieran sido de éxito en la vida municipal por únicamente seguir una línea de votos en contra de las propuestas hechas por nosotros la oposición. Recuerden siempre que o se es partido o se es gobierno, nunca ambos.A los futuros regidores, pedimos como ciudadanos, un cabildo de cordialidad, que defienda las causas ciudadanas, que apoye y sea la voz de nuestro Nuevo Casas Grandes, pero sobre todo que, al momento de tomar su envestidura, dejen de lado los intereses políticos y partidistas para retomar los ciudadanos.Y en segundo punto, al nuevo gobierno, le queda un gran reto por cumplir, en el anterior informe lo mencioné, “La ciudadanía observa, los ciudadanos califican y ellos castigan o premian”, al referirme a las futuras elecciones en aquel entonces.La ciudadanía eligió, y a nuestro futuro presidente dejamos esos retos no cumplidos en esta administración. La espera de un Nuevo Casas Grandes con desarrollo, con empleo, con oportunidades, con infraestructura y con un desarrollo urbano con adecuada ordenación. Nuestra esperanza está puesta. “Y que la vocación individual coincida con el quehacer colectivo”, finalizó la regidora Abril Nevárez.

