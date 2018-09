Nuevo Casas Grandes.- Esta es la última semana de mandato que le queda a David Martínez Garrido al frente del municipio de Nuevo Casas Grandes, para darle paso a Héctor Mario Galaz Griego, quién iniciará el próximo lunes 10 de septiembre del año en curso.El segundo y último informe de David Martínez Garrido será el próximo miércoles 5 de septiembre de 2018, en el salón de eventos Cassandra.Mientras que la toma de protesta del nuevo presidente de este municipio será el sábado 8 de septiembre del año en curso a las 6 de la tarde en el salón antes mencionado también.El alcalde electo ya tiene completo todo su gabinete de funcionarios municipales que lo estarán apoyando en gestión al frente de esta localidad.Mientras tanto, el gabinete de David Martínez Garrido se despide, donde solo unos pocos lograron repetir en el cargo que desempeñaban.Tan solo 6 días les quedan a los servidores públicos de la administración 2016-2018, y junto con ellos gran parte de los integrantes del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.Cabe mencionar, que solo 2 regidores del Partido Acción Nacional (PAN) estarán repitiendo en el siguiente ayuntamiento 2018-2021.Hay que destacar también que este periodo de mandato fue corto, ya que no fueron ni 2 años de gobierno, en donde hubo aciertos y desaciertos, críticas fuertes como en toda administración municipal.Hasta el momento no ha habido un presidente municipal que cumpla con todos los requisitos ciudadanos, se ha visto que ninguno sale de la misma manera, ya que el poder, críticas y manejo de un gobierno, pueden transformar a las personas.Varios de los ex presidentes de este municipio se van y se han llevado consigo el desprecio o aprecio de la gente, por haber o no haber cumplido con las promesas que desde campaña hicieron a la población.Ahora le tocará a David Martínez Garrido pasar esa prueba a la hora de que deje la silla presidencial, será hasta entonces cuando vea el trabajo que realizó.Por lo pronto ya solo le quedan 6 días de gobierno y habrá que ver los resultados de su trabajo en su segundo informe de gobierno que será el próximo miércoles 5 de septiembre de este 2018.

