Va Llantera Salcido a la eliminatoria estatal

Nuevo Casas Grandes.- Tres serán las semanas que restan para que el selectivo Sub 17 denominado Llantera Salcido, asista a Santa Bárbara, Chihuahua a la eliminatoria estatal de futbol Telmex 2018, en donde están confirmados nueve representativos.Como una manera de que los juveniles estén en constante preparación, se tomó la decisión entre los entrenadores y directiva de la liga Premier, que se involucraran en el balompié de la categoría de 1ª fuerza para que fueran corrigiendo algunos aspectos tanto defensivos como ofensivos.Los resultados por el momentos se consideran satisfactorios ya que se ha logrado parte del objetivo inicial, que estén activos con equipos que los superan en experiencia y tal vez técnica individual, pero que paulatinamente les sirve de manera indirecta para que aprendan y lo asimilado lo lleven a este evento estatal en donde se medirán a jóvenes de su misma edad que en comparación, tal vez no lleguen con esta misma práctica.De los ocho equipos que contienden en esta llamada categoría mayor, los Sub 17 marchan como quintos en la general con cerca de veinte anotaciones conseguidas por la mitad de ellas recibidas, por lo que el balance es bueno en términos generales pero que se puede mejorar.Con la idea de que siga esa preparación, se les involucró en el torneo de futbol 7 de la propia liga Premier y ya se ve la probabilidad de que así como están enfrentando a los de 1ª fuerza, también lo hagan con los de la de ascenso pues se quieren ver distintas variantes con la firme intención de corregir aspectos tácticos que puedan ayudar una vez que se llegue el momento de la verdad asistiendo a la llamada Capital del Mundo.

