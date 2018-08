Nuevo Casas Grandes.- Se llevó a cabo la segunda edición del certamen Miss Nuevo Casas Grandes 2018, siendo acreedora a esta corona la joven Kenia Enríquez.En dicho certamen de belleza, las 4 jóvenes participantes mostraron su belleza, simpatía y actitud, en la final de este concurso, el cual se realizó en el jardín Las Acacias el pasado domingo 26 de agosto.Los organizadores del evento fueron Leonardo Núñez, Julio Núñez y Karol Núñez, quienes lanzaron una convocatoria abierta para que todas las jóvenes interesadas que cumplieran con una serie de requisitos, pudieran competir para obtener la corona de Miss Nuevo Casas Grandes, y posteriormente representar al municipio en este certamen de belleza a nivel estatal, siendo 4 las participantes.Ellas fueron Diana Vázquez Gallegos de 20 años, Kenia Enríquez de 18 años, Georgina Almeraz de 22 años y Valeria González Tena de 18 años.El jurado calificador estuvo conformado por; la coordinadora estatal, Raquel Terrazas, la Miss Continentes Unidos México 2018, Andrea Sáenz, Olivia Orozco, Cristina Gómez directora del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Casas Grandes, y Brianda Garibay, Miss Nuevo Casas Grandes 2017.Leonardo Núñez, organizador de este evento, informó que el certamen estuvo dividido en 3 etapas; presentación casual, traje de baño y vestido de gala, para la premiación se tuvo una recepción con cena y se contó con la presencia de autoridades, invitados especiales, patrocinadores del certamen, y público en general.También manifestó que las jóvenes participantes estuvieron realizando diversas actividades previas a la final, como lo son clases de oratoria para desarrollarse frente al público; así como clases de pasarela, esto con el fin de que tengan toda la preparación para el certamen.Luego de que las 4 participantes dieron lo mejor de ellas en cada etapa del concurso, se coronó como Miss Nuevo Casas Grandes 2018, a Kenia Enríquez, de 18 años.Cabe mencionar que las candidatas antes de llegar al certamen, tuvieron que cumplir con ciertos requisitos como lo son; tener una edad de entre 18 y 25 años, estar cursando una carrera universitaria o bien contar con alguna profesión, tener un nivel básico de inglés, ser una persona altruista, ser nacida en la región de Nuevo Casas Grandes o tener más de dos años radicando en el lugar, no tener hijos, no estar casada ni haber estado embarazada.Ahora Kenia Enríquez, Miss Nuevo Casas Grandes 2018, continuará preparándose para el certamen Miss Chihuahua 2018, el cual se llevará a cabo en noviembre del presente año, para lo cual tendrá clases de pasarela, cultura general, oratoria, terapias psicológicas, gimnasio, nutrición, acondicionamiento físico, y estará siendo apoyada por los hermanos Núñez, Leonardo, Julio y Karol.“Estamos agradecidos con las autoridades municipales, por su apoyo, también gracias a todos los patrocinadores, familiares de Kenia, y de las demás candidatas, no siempre gana la más bonita, sino la que la organización vea con mayor visión cultural, y en esta segunda edición fue Kenia”, mencionó Leonardo Núñez.Asimismo, mencionó que también se estará realizando un proyecto social dentro de la comunidad, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Nuevo Casas Grandes, en el cual estará participando la nueva Miss NCG, Kenia Enríquez.

