Usuarios de la carretera Ascensión-Juárez, manifestaron su molestia por las malas condiciones en las que esta se encuentra y de la falta de mantenimiento que, aseguran, prevalece para la misma. Los quejosos indicaron que además de ser muy angosta para los vehículos de carga pesada que ordinariamente circulan por ella, está limitada aún más por la hierba que ha crecido durante la temporada de lluvias y que no se ha retirado de las orillas. A lo anterior se suma la falta de acotamiento que pone en riesgo la seguridad de los viajeros ya que si un vehículo requiere detenerse, no hay el espacio necesario para hacerlo.Dicha vía, por la que circula un gran número de vehículos, especialmente unidades de carga de ida y vuelta a Sonora, tiene baches y bordos que redundan en peligro para los usuarios.“Es evidente la falta de mantenimiento no sólo en la calidad de la carpeta asfáltica sino en el despeje necesario de las orillas de la vía”, señalaron usuarios.El cuerpo carretero, que forma parte de la carretera federal 2 que recorre el Norte de México cerca de la frontera con Estados Unidos y que pasa a través de los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California en su sección occidental, tiene apenas 7.20 metros de ancho, lo que según la SCT son las medidas ordinarias de una vía de doble carril para circulación por ambos sentidos.Los usuarios, hicieron un llamado a la autoridad correspondiente, a fin de reducir los riesgos de los conductores que por ella circulan, pues el ancho reducido aún más por el pasto, los baches y los vehículos de carga pesada, ponen en riesgo la seguridad de los viajeros.“Los accidentes son una constante en este tramo. Es cierto que hay conductores que van a muy alta velocidad pero también que está en pésimas condiciones siempre. Ha habido accidentes fatales en que se pierden vidas o las personas quedan con lesiones de gravedad. La autoridad debería tomar en cuenta la gran cantidad de vehículos que transitan por esta vía y hacer trabajos de ampliación o por lo menos de mantenimiento continuo”, dijeron.La Carretera Federal 2 recorre el Norte de México cerca de la frontera con la Unión Americana. Un extremo está en Tijuana Baja California, en el Pacífico y el otro en Matamoros Tamaulipas, en el Golfo de México, pasando a través de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tiene una longitud total de 1,963 kilómetros.La vía se divide en dos secciones discontinuas: la sección occidental inicia en El Porvenir Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez y termina en Tijuana Baja California con una extensión de 1,319 kilómetros. La sección oriental comienza en el Golfo de México en Matamoros, y continúa hasta Ciudad Acuña Coahuila. Tiene una longitud de 644 kilómetros.Esta vía también tiene conexión de acceso a todos los puertos oficiales de entrada en los Estados Unidos, con excepción del puente internacional entre Ojinaga, Chihuahua y Presidio, Texas, que está entre los dos segmentos de la misma.

