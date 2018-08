Nuevo Casas Grandes.- Como parte de la nueva reforma educativa, ahora se han agregado actividades a nivel primaria que asimismo se traduce en más material como libros y cuadernos a los alumnos.CSin haberse resuelto el añejo reclamo de la exhorbitante cantidad de libros que los alumnos, y sobre todo los más pequeños como de primero a tercer grado, deben de soportar sobre su columna de manera cotidiana, ahora se agregan nuevas actividades que antes eran extracurriculares y ahora son obligatorias.Por ende, los alumnos ahora deben agregar a su larga lista de útiles escolares más cuadernos para estas nuevas actividades denominadas "clubes", consistentes en artes y otros oficios.Asimismo, se puede sumar ahora en algunos cursos hasta 8 libros por las materias que deben de estudiar los menores, además de cuadernos correspondientes para las actividades, útiles escolares como colores, juego geométrico, lápices, borradores y hasta un diccionario que deben cargar los alumnos en su mochila.Asimismo, como las tareas que se les encargan vienen en los libros, los alumnos no se pueden deshacer de estar cargando todo el material didáctico con ellos de manera cotidiana.Está comprobado que el peso que los menores cargan en sus mochilas es dañino para su desarrollo físico por el enorme esfuerzo que algunos deben realizar para estar llevándolo a su escuela, con mayor impacto para los niños de los primeros tres grados de primaria y sin embargo, las autoridades de educación no han hecho nada para remediar este problema.Cabe destacar que además de los alumnos, los maestros en este nuevo ciclo también tienen nuevas responsabilidades que los atarean para poder lograr la integración de estos clubes.Además, deben resolver nuevas disposiciones como la reducción de exámenes que ahora serán tres en lugar de cinco, pero a los maestros no se les dotó del nuevo material por lo que deberán adecuar sus "viejos" libros al nuevo esquema.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.