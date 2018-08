Para que la remembranza/historia resulte breve, he de referirme sólo a sus tres últimos maridos, y del último, aún no en funciones, aunque ya le dio el si y se muestra perdidamente enamorada. Por razones que escapan a mi entendimiento, esta casquivana dama (la nación), estrena esposo cada seis años, es además muy poco juiciosa a la hora de elegir consorte, de hecho, lo eligen sus numerosos hijos, regularmente el primer domingo de julio. He de mencionar que la mujer en cuestión es inmensamente rica y aunque la mayoría de sus cónyuges son unos aventureros buenos para nada y siempre terminan explotándola, sigue siendo una mujer acaudalada, no así sus hijos los que se la viven en la miseria, siendo estos los más jodidos del vecindarioUn viejo grandote, botudo y seductor en el año 2000.- aquí hubo un cambio sustancial, tenía casi 70 años casándose con pelafustanes de un mismo barrio (partido) y esa vez, un norteño de cinturón y botas de charol de otro barrio (clica), le habló bonito y cayó rendida a sus pies (botas). El tipo aunque era chistoso, no tenía la más remota idea de lo que era dirigir un hogar y fue un completo fracaso, en una visita que hicieron al Vaticano, esta institución religiosa declaró que no estaba mentalmente sano. Incluso desde su divorcio (2006) lo mantiene a todo lujo, como hobbie él produce y promueve la marihuana, intentó liberar a Venezuela y fue expulsado de forma vergonzosaEn el 2006 contrae nupcias con un iracundo sujeto que incluso la golpeaba.- fue inexplicable esa unión, porque se dice que tenía otro pretendiente y se la jugaron en una partida de naipes llevada a cabo en un casino llamado IFE, donde el supuesto ganador le hizo trampa, fue muy comentado el suceso y el despojado se auto denominó "Esposo legítimo". La mujer en cuestión, nunca quiso al pendenciero marido por ser este de cortísima estatura, aficionado a la bebida, dado a la violencia y a disfrazarse de militar para zumbarle severas golpizasEn el 2012 contrajo nupcias con un adonis que resultó ser el peor.- la avergonzaba el hecho de que su copetón consorte poseía una escasa cultura y un ridículo conocimiento del Inglés, se tuvo que hablar con él para que dejara de hablarlo en público. Decía que resultó el peor, porque le robó todos sus bienes, en compañía de amigotes de su barrio conocidos por lacras, dilapidó empresas y casi todo el patrimonio familiar. Fue un calvario para esa pobre mujer, al parecer ni como hombre le sirvió, llegó incluso al extremo de encarcelar a la maestra de sus hijos (a) "La novia del Chucky", tuvo además que soportar la burla de sus vecinos, debido a la torpeza, drogadicción e ignorancia de su esposoEl nuevo marido (2018) es un fantasioso y megalómano anciano, ella jura que es el amor de su vida.- la unión se consumará el primero de diciembre, si es que llega el novio. Dicen que la tercera es la vencida y este tenaz individuo que la cortejó en el 2006 y 2012 es finalmente el dueño de sus quincenas, llega impulsado por un poderoso cartel, perdón partido. Por lo pronto (de entrada) él le recortó el gasto con un plan muy fuerte de austeridad que trae, además, para muchas de sus acciones como marido pide el consenso popular por medio de encuestas al estilo Don Francisco y su, "¿Qué dice el público?", la dama está preocupada pues sospecha que no le va a cumplir todo lo que le prometió, y que se dice tiene mucho tiempo que no trabaja, que dizque escribe libros, total, ella espera que no salga con mermas de última hora. Y... en esas estamos mis amigos, ¿podrá con el paquete el intrépido sesentón? ¿Satisfará las altas expectativas lúbricas y pecaminosas de su nada inocente media naranja?¡Ah para empresas ladronas que tenemos los mexicanos! Como dice la canción, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, lo que es la CFE, PEMEX, Telcel y ahora Bimbo, están acabando con el país. Después de que hay pruebas en video en los cuales vendedores de Bimbo le roban a los comerciantes, las denuncias se han venido en cascada, los encargados o dueños de esos comercios, denuncian que es el "Modus operandi" de vendedores de lácteos, embutidos, carnes frías, dulces, frituras, cerveza, refrescos... y mercancías varias (una disculpa a los que omití), ¿y la PROFECO? Bien, gracias, cobrando religiosamente sus quincenasUso faccioso de la ley en nuestro país.- en el caso anterior, mencioné al distribuidor de Bimbo que fue sorprendido robando tres piezas de pan a un cliente, fue despedido, encarnecido y entregado a la autoridad, ¿para cuánto le gusta que haya sido el monto del robo, $45? En cambio Elba Esther Gordillo que robó miles de millones de pesos, es declarada inocente y sale libre, incluso amenazadora. Sin embargo hay un caso aún más escandaloso, hay la posibilidad de que Javier Duarte, si, el que ordenaba suministrar agua a los enfermos de cáncer, al que se acusa de asesinar periodistas y de robar miles de millones al erario veracruzano, también puede quedar en libertad, lo que es sencillamente... aberranteEmpieza a salir la pus en Morena.- hoy por la mañana (23 de agosto) falleció mi buen amigo y excelente ser humano de nombre, José Luis González. ¿Quién fue este hombre? Fue un hombre de bien, íntegro, apasionado de las causas sociales, su lugar de residencia fue Cd. Ahumada Chih. lugar desde donde transmitía la señal de radio por internet de, Radio La Nueva República (sitio en el que yo trasmitía mis programas de radio) y también de Radio AMLO. José Luis los últimos cinco años de su vida fue un incansable promotor de Andrés Manuel y desde su nacimiento de Morena su gran seguidor y apoyador, trabajaba 18 horas diarias en forma gratuita para posicionar a su partido en la preferencia de los ahumadenses, él era el candidato natural de Morena para la presidencia municipal, pero, la lógica de ese infame partido en el poder, no es mandar sus mejores hombres y mujeres a competir electoralmente sino todo lo contrario. Fue tanta la pena que le causaron a ese formidable hombre que la tristeza lo llevó a la tumba, ya estarán contentos los directivos estatales de Morena, ahí tienen a su primer mártir y no será el único... Descansa en paz buen amigo, ya estás a salvo de toda la podredumbre humanaLibro recomendado de la semanaRecomiendo la lectura de, "Confesiones de una ex novia", de la autora norteamericana, Lynda Curnyn. Es una novela bastante ligera, supongo que mayormente encaminada a jóvenes mujeres que frisan los treinta años, solteras y a la caza de un hombre que cumpla todas sus expectativas románticas, de estatus y por que no físicas. Como no decía que era exclusiva para ese nicho de mercado, me atreví a leerla y hoy se las recomiendo, es de lectura fácil, moderna y amena. Me decía mi amigo Don Carlos Prado, un culto personaje local que incluso llegó a ser presidente municipal, "Ya leí a lo largo de mi vida muchas lecturas complicadas, ahora deseo leer novelas de fácil comprensión, que me diviertan", esta novela es de esasNotas locales¿Y la austeridad republicana pregonada por Morena? En un acto que se antoja increíble, la síndica electa de nuestro municipio emanada del PT,Morena, PES se apersonó en cabildo (saliente) a solicitar un automóvil para realizar sus funciones, sólo que aún no se conforma el nuevo ayuntamiento, por lo que obviamente se lo negaron. En lo personal, tenía muchas esperanzas en la actuación de la síndica, mis ilusiones se han diluido. Lo que si ganó con ese irreflexivo acto, fue una tremebunda reacción en contra de la ciudadanía en las redes sociales, bien se vería el comité municipal de Morena llamándola al orden, su actuación lesiona la imagen del partido, que su pretensión es improcedente y disparatada“El hombre se distingue de los demás animales por ser el único que maltrata a su hembra".Jack London“Todos los hombres golpean a sus mujeres: la gente del pueblo, con sus puños; los burgueses, con las leyes".Maurice Donnay“Nadie puede estar en las filas de la izquierda si está a favor del maltrato a los animales".Pablo Castellano CardalliangetJosé Cruz Pérez Rucobo