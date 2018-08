Llegan Faraones a semifinal; desde '92 no lo conseguían

¡A semifinales!. El equipo de los Faraones fue al Monumental Estadio Chihuahua a enfrentar a los Dorados en el sexto juego de la fase dos de los playoffs del Campeonato Estatal de Beisbol temporada “Roberto Cadena Velázquez” y los venció en extrainnings de once entradas por pizarra de 11 carreras a 10, en un intenso juego que se prolongó de la tarde a la madrugada de ayer.Lejos de llegar a creer que NCG habría de llegar a este majestoso parque, que lució pletórico, tal vez creyendo que los locales iban a pasar sobre un conjunto que lleno de humildad pero sobre todo de una actitud inquebrantable, y se les habrían de revelar para a final de cuentas, adjudicarse la victoria y de que manera: en las últimas entradas.Con la combinación de los resultados en las series sostenidas entre Manzaneros de Cuauhtémoc que vencieron a los campeones defensores Mineros de Parral por 6 a 2 y la de Algodoneros de Delicias que hicieron lo propio ante Mazorqueros de Camargo por numeritos finales de 6-1, los Faraones callaron bocas y aseguraron un lugar entre los mejores cuatro del torneo.Viniendo de atrás como ha sucedido en los recientes partidos, los pupilos de Víctor Hugo Cázares volvieron a demostrar que son un cuadro sólido en donde el compromiso de cada uno de los integrantes, es llegar hasta la máxima instancia, no importa quien se les anteponga.Una desventaja de cinco carreras a una en las primeras tres entradas pegándole fuerte a los lanzamientos del estelar zurdo Luis Márquez quien enfrentó a Fernando Corrales quien apoyado por más de seis mil aficionados, “casi” vaticinaba” uns fiesta redonda pero no contaban con ese ímpetu indomable de un cuadro faraón que están que no creen en nadie, mas que en ellos mismos.A pesar de que la balanza favorecía a los Dorados por 3 juegos a 2 y que no solamente necesitaban ganar sin esperar lo que aconteciera en las otras series, Faraones se acercó en el marcador por 3 a 5 y así se fueron como en espera de que la oportunidad para remontar se diera, lo cual sucedió enla sexta y séptima entrada cuando lograron un seis “rayitas” que le dieron la voltereta al juego.Sin embargo Chihuahua seguía fiel a su costumbre de hacer valer la localía y respondieron con cinco carreras en el llamado fatídica séptimo rollo para que los cartones se emparejara a nueva por bando.Pese a los tablazos de ;los hermanos Luis y Andrés Urbina quienes volvieron a conectar de cuadrangular además de Germán Cuevas que hiló sexto vuelabardas de la serie, fueron los Faraones los que timbraron las dos anotaciones a la hora buena.Alexiz Alaniz respondió con el madero para impulsar a Víctor Mazón y después Leonel “El Chinito” Corona llegó quieto a la registradora para que se escribiera la historia y de manera muy independiente con lo que ayer hubiera sucedido con eso del resultado final, ambas novenas ya están en la siguiente ronda.Lo que estará de por medio será saber quien irá en contra de quien, ya que quien gane será rival de los Algodoneros de Delicias y en consecuencia, el que caiga lo hará ante Manzaneros de Cuauhtémoc.Mientras tanto no resta más volver a remontarnos a os años 90´s en donde Faraones paralizó el estado con ese enorme trabuco que sumó las dos únicas estrellas de campeonato que incluso sirvió como base para que Chihuahua se proclamara campeón invicto en el Nacional dirigido por Manuel “Menny” Galaz, ahora se ha dado un paso importante rumbo a nuevas expectativas que bien servirán para que jugadores y afición, sigan con esta fuerte alianza de reciprocidad.

