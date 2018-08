Nuevo Casas Grandes.- Hasta el 2019 iniciará en forma el proyecto de la nueva Fiscalía Zona Noroeste, debido esto a cuestiones de presupuesto en donde se definirán tanto partidas como estrategias para su nueva operatividad con el anexo de dos municipios más para sumar nueve, declaró en entrevista la actual Coordinadora del aún Distrito Galeana dependiente de la Zona Norte con sede en Ciudad Juárez.Fabiola Tafoya Quezada, encargada del actual Distrito con influencia en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes como sede, Casas Grandes, Galeana, Buenaventura e Ignacio Zaragoza, indicó que indudablemente el proyecto de la Fiscalía Zona Noroeste traerá beneficios a la región, tanto para la estructura de la institución como para la atención a la ciudadanía.No obstante, a pesar de estar enterada de que ya se autorizó la creación de esta nueva fiscalía que se convertirá en la quinta en el estado, de momento desconoce por completo la manera en que va a operar pues todavía no está definido el esquema bajo el que se va a trabajar."En la región estamos contentos porque sabemos que al autorizarse este proyecto vendrán beneficios para toda la zona, es de suponer que para operar como Fiscalía deberá contar con más recursos materiales y humanos, pero por supuesto las estrategias de cómo va a funcionar están en manos del Gobernador (Javier Corral) y por cuestiones de presupuesto, será hasta el próximo año cuando se pueda comenzar a definir el proyecto", indicó la Coordinadora del Distrito Galeana.Aunque dijo que podrían enumerarse los posibles beneficios que traería para la región ser la Fiscalía Zona Noroeste, por el momento es anticipado hablar de ello, así como el impacto que traerá para todo el esquema de justicia, en donde ya dependerá del Tribunal Superior de Justicia hacer o no ajustes para estar acordes al nuevo esquema de trabajo.Por el momento, lo que es un hecho es que mientras el Distrito Galeana depende para todos sus asuntos de la Fiscalía Zona Norte en Ciudad Juárez, cuando se haga efectivo el nuevo proyecto la nueva Fiscalía Zona Noroeste deberá hacerse cargo de manera autónoma de todos los municipios a su cargo, así como de Gómez Farías y Ciudad Madera que ya no pertenecerán a la Zona Occidente con sede en Cuauhtémoc.

