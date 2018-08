Nuevo Casas Grandes.- Tras presión de padres de familia y docentes al tomar las instalaciones de la Escuela Primaria Federal “Revolución”, ubicada en la Colonia PRI, durante la mañana de ayer, la Supervisora General del Sector tomó la decisión de suspender al director del plantel educativo de nivel básico, Raúl Juárez López, mientras que se realizan las investigaciones pertinentes, por lo tanto el día de hoy se reanudan las clases.La mañana de ayer, padres de familia y maestros de la escuela primaria Revolución, tomaron las instalaciones de este plantel educativo por abusos, prepotencia, agresiones y condicionamientos por parte del director de la misma, Raúl Juárez López, es por ello que están solicitando su destitución inmediata.Una de las maestras que están en este cierre de plantel señaló que existen amenazas y hostigamiento por parte del director, hacia los docentes.Agregó que el ambiente laboral no es propicio, ya que el mal trato del director en mención es constante.Es por ello que desde las 5:00 de la mañana de ayer, iniciaron con la toma de la escuela primaria Revolución, en donde se dieron cita algunos docentes y continuando padres de familia.Ya para las 8:00 de la mañana los padres de familia cubrían el acceso principal de escuela en mención, en apoyo a los maestros y señalando también abusos por parte del director, ya que aseguran que el director Raúl Juárez, exige el pago de la cuota que es un costo de 300 pesos, obligatoriamente para que los niños puedan ingresar a la escuela, además ha estado condicionando también la entrega de los libros a los niños que no han podido hacer este pago.Una madre de familia externó que a su hijo no le habían dado los libros por no cubrir las cuotas escolares.“Queremos que saquen al director, exigió cuotas, para que los niños tuvieran su lugar, y los libros los condicionó, también pone y quita a los padres de la mesa directiva, y no nos ha rendido cuentas del dinero que se juntó de las actividades que los papas hemos hecho”, expresó una de las madres de familia presentes en la manifestación.Pero principalmente persiste un abuso laboral al interior del plantel educativo, por lo que se tomó la decisión de cerrar con candado todas las puertas de ingreso a la escuela.A pesar de esto, el director acusado de prepotencia y abusos, quiso ingresar por otro acceso pero los padres de familia no lo permitieron.Incluso, una patrulla de Seguridad Pública acudió al lugar con el fin de que las cosas no pasaran a mayores.“Los padres de familia están inconformes, porque quieren una revisión de cuentas para que sepan ellos en que se gastó el dinero de una actividad que se realizó hace un año y medio, y hasta la fecha no saben en que se ha gastado ese dinero”, señaló una de las maestras inconformes.Otra de las quejas de los padres de familia, es que a pesar de todas las actividades que han hecho, no se ha visto resultados reflejados en las instalaciones de la escuela, ya que no cuentan con bebederos, el plantel está en malas condiciones, esta semana con el regreso a clases, se percataron que no se ha hecho limpieza y dentro de la escuela, hay hiervas y piedras, lo cual causa molestia a los padres de familia y pone en riesgo a los alumnos, señalaron los presentes.Los docentes que estuvieron participaron en el cierre de la escuela, aseguraron que los días que se perderán de clases, se van a reponer, ya que lo que menos quieren es afectar a los alumnos.Luego de haber permanecido durante el horario de la jornada laboral, en la puerta principal de la escuela, tanto maestros como padres de familia, arribaron el Supervisor de la zona 91, Benjamín García, y la Supervisora General del Sector, Josefina Arteaga Corral.Quienes acudieron al plantel, con la finalidad de proponer soluciones a los padres de familia y maestros inconformes, que tenían tomadas las instalaciones desde la mañana de este jueves, ambos dieron a conocer que se iniciaran investigaciones sobre el director Raúl Juárez, y que se realizara auditoria en la institución mencionada anteriormente, pero que se deberá quedar una persona a cargo, para ello el Supervisor de la zona, propuso que se quedara el sub director como responsable.“Ya después de escucharlos, a los padres de familia, y para poder dar el servicio, se va a realizar una investigación para deslindar responsabilidades, nosotros no somos quien para decir si es culpable o no de lo que se acusa al director, para ello vendrá una comisión de Chihuahua, en los próximos días, y de lo que ellos decidan, se va actuar, por lo pronto el director se retira de la escuela para que no vaya a contaminar o conflictual más las relaciones”, señaló la jefa de sector.Esta mista mencionó, que cada semana se hará cargo de la dirección el maestro o maestra que este de guardia, pero el supervisor de la zona dio las llaves de la escuela al sub director, esto será mientras se dan las resoluciones de la investigación.La suspensión del profesor en mención, será hasta que se terminen las investigaciones, y se dé un veredicto final.Pero algunas maestras y maestros fueron claros con la Supervisora General de este Sector, “Si el director regresa pedimos el cambio, no podemos seguir aguantando abusos y amenazas”.Mientras tanto, este viernes 24 de agosto del presente año, se reanudará las clases en la primaria Revolución, siempre y cuando el director Juárez López, no ingrese a las instalaciones del plantel.