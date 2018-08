Aqueja a la ciudad problema de baches

Nuevo Casas Grandes.- Sin haber resuelto el problema de los baches que ha aquejado a la ciudad por años, la administración municipal por salir ni siquiera pudo darle una atención adecuada al pavimento, según la percepción de los automovilistas."¡Este Presidente (David Martínez Garrido) no hizo nada!", coincidieron en señalar automovilistas entrevistados sobre las obras de pavimentación en la ciudad, agregando que "las calles están hechas un asco".De hecho en su pasado informe, el Síndico Municipal ya había hecho la observación de que las calles tienen el pavimento muy deteriorado, agregando además que pese a las recomendaciones, la Presidencia Municipal "no está haciendo nada por solucionar esos problemas".En recorrido por las principales calles de la ciudad, se pudieron apreciar las pésimas condiciones en que se halla la carpeta asfáltica en las calles y avenidas, donde ni siquiera se salva la zona centro que es de las más concurridas.Las avenidas principales por su mayor afluencia vehicular, como la Benito Juárez, la 5 de Mayo y la Tecnológico, forman parte la la larga lista de pavimentación descuidada, donde abundan los baches y defectos en la carpeta asfáltica por falta de mantenimiento.Aunque la ciudad es relativamente pequeña, para gran parte de la población son obligatorios los recorridos diarios para ir a la escuela, al trabajo, a la solicitud de servicios y otros, lo que se vuelve un completo dolor de cabeza a la hora de tener que atravesar por las pésimas calles de Nuevo Casas Grandes.Algunos automovilistas entrevistados dijeron ser usuarios frecuentes del tramo donde fueron entrevistados, quejándose de las malas condiciones del pavimento al que calificaron de "muy malo", algunos de ellos incluso dijeron que debían hacer rodeos o cambios de ruta para evitar esos hoyos.Sobre la afectación de las lluvias que filtran agua al pavimento y lo echan a perder, los entrevistados aceptaron que las lluvias han agravado el problema, pero que "esos baches nunca los han arreglado", refiriendo que las calles que ellos transitan regularmente de sus casas al trabajo o escuela, lucen siempre deterioradas.Y aunque algunas calles lucen baches "pequeños" del tamaño de un melón que hacen apenas sentir un tumbo a los guiadores, otros ocasionan verdaderos estragos en los neumáticos, amortiguadores y en la carrocería, como pasó en días pasados por la avenida Hidalgo y Mina donde un automovilista sufrió la descompostura de su carro.Sin embargo, en los dos años que estuvo al frente la actual administración no hizo obra significativa en el rubro de pavimentación, los usuarios no esperan que el problema se solucione a unos días de que David Martínez Garrido termine su mandato, esperando que el próximo Presidente atienda esta situación que pone en jaque a los guiadores que hacen uso cotidiano de las calles.

