Nuevo Casas Grandes.- El presidente electo del municipio de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galaz Griego, dio a conocer más nombres de quienes estarán formando parte de su gabinete de trabajo dentro de su administración municipal 2018-2021.Al frente del departamento de Desarrollo Social, el cual no contaba con un nuevo titular, estará al frente Georgina Gil Tafoya.Dentro del Instituto Municipal de la Mujer, estarán Yaneth Fernández.Al frente de Atención Ciudadana, otra área importante dentro de una administración municipal a la cual no se le dado el mérito que se merece, estará al frente Laura Sotelo.Ya anteriormente se había dado a conocer los nombres de los funcionarios que estarán dentro del gabinete de Héctor Mario Galaz, los cuales son los siguientes:La escritora Sonia Edith Bencomo García, estará al frente del departamento de Fomento Económico.Claudia Ruíz al departamento de Desarrollo Urbano municipal.En Secretaría municipal, como ya se había mencionado anteriormente, pero no estaba confirmado, estará el ex candidato a la diputación federal del distrito 02, Luis Javier Mendoza Valdés.Dentro de la Tesorería municipal, Enrique Sandoval, quien también estuvo al frente de este departamento en el vecino municipio de Casas Grandes y Galeana, hace años atrás.En Oficialía Mayor, se encontrará Víctor Quiñones, quién anduvo muy cercano a la campaña de Héctor Mario Galaz.En el área de Obras Públicas y Proyectos, estará la ex funcionaria municipal a cargo de Desarrollo Urbano, y ex proyectista del municipio, Hortensia Payán.Dentro del área de Comunicación Social, ya está confirmada Silvia Orozco, ex candidata a la Sindicatura de Nuevo Casas Grandes.César Uribe estará al frente del departamento de Desarrollo Rural de este municipio.Para el departamento de Catastro, el presidente electo eligió al Licenciado Alejandro Fierro, quién estuvo coordinando la campaña del ahora presidente electo, y también estuvo como representante legal del PRD, dentro de la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, asentada en NCG.Para el departamento de Servicios Públicos municipales, se tiene contemplado a Armando Cázares.En Seguridad Pública y Tránsito, Julio Cesar Ramírez podría repetir en la siguiente administración de Galaz Griego, dependiendo de gobierno del estado y la terna que se mande a esa área gubernamental.Diana Retano será quién repita al frente del departamento de Educación y Cultura, y el profesor Julio Torres Cepeda, ex candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional en este municipio, a Deportes, Bibliotecas y Archivo Histórico.Sin embargo, esta última información está por confirmarse de manera oficial.Solamente queda pendiente conocer los titulares del departamento de Bomberos, Relaciones Exteriores y algunos otros más, para que quede cubierto el nuevo gabinete de funcionarios municipales.