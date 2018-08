Se prolonga la serie para Faraones

Contra la pared. ¡Se prolonga la serie!. El equipo de los Faraones perdió por pizarra de 5 carreras a 9 ante Dorados de Chihuahua para de esta manera, quedar con números de 1-3 en la serie eliminatoria de la segunda etapa de playoffs del beisbol estatal “Roberto Cadena Velázquez” pero en la actividad del partido dominical, vino de atrás y se impuso por 8 a 7 y de esta manera, asegurar un juego más.De nueva cuenta con el total apoyo de sus seguidores que volvieron a llenar el estadio municipal “Luis Cobos Huerta”, el equipo de casa no pudo aunque siempre lo intentó, frenar los fuertes embates de la ofensiva capitalina quienes a sabiendas de que no deberían de brindar concesión alguna a los comandados por Víctor Hugo Cázares, arremetieron desde el mismo primer rollo con las primeras tres rayitas del partido, todo esto en las acciones del partido sabatino.Fue ante los ofrecimientos del lanzador Rubén Darío Sábory a quien le descifraron pronto los ofrecimientos pues en las dos primeras entradas, ya estaba en desventaja de 0-3 para favorecer de esta manera al serpentinero Pedro Ruiz que fue quien se adjudicó la lucha monticular.Para dar un idea de lo acontecido en el juego en relación al poderío del cuadro visitante, Esteban Gallardo abrió con imparable, vino Germán Cuevas con tremendo estacazo de vuelta entera acción que imitó Alejandro Pineda para aportar las carreras de la ventaja.Nuevo Casas Grandes no anotó sus primeras “rayitas” sino hasta el quinto episodio cuando Daniel Yepez mandó del otro lado del parque la pelota para su tercer jonrón de la serie.Los Dorados respondieron con otra en la alta del sexto episodio dejando el score 2 carreras a 8, luego vino una reacción de los anfitriones cuando Gerardo Reyes Reza impulsó a Luis Bojorquez en la séptima para el 4-8 parcial.Chihuahua timbró su última carreras en la alta del noveno episodio mientras que NCG lo hizo en el octavo dejando de esta manera, el marcador definitivo que los deja a uno de quedar fuera de la contienda.Por parte de Faraones se registraron cuadrangulares de Jean Carlo Ruvalcaba y Daniel Yepez mientras que por los visitantes lo hicieron Germán Cuevas, Esteban Gallardo y Alex Pineda dejando como ya se dijo el revés de serpentinas para Sábory ante el novato Ruiz.Así las cosas, Faraones quedaba a un partido de quedarse eliminado a pesar de la férrea resistencia porque esto suceda, pues Chihuahua no vino a brindar concesión alguna toda vez que ya les habían ganado una noche previa dejándolos tendidos en el terreno para ese todavía recordado score de 10 carreras a 9 que mantuvo vivas las posibilidades de meterse en la pelea por aspirar a un lugar en la ronda semifinal.AYER GANARON CONTRA TODO PRONÓSTICO.Y es que NCG que empezó perdiendo por pizarra de 3 a 7 en las primeras cinco entradas, reaccionó en la fatídica séptima para acercarse 6-7 y mantener vivas las esperanzas de trasladarse a la Capital del Estado al sexto de la serie misma que está pactada a ganar primero cuatro antes que el rival en siete oportunidades.Daniel Yepez avanzó con pasaporte, Daniel Durazo sacó línea a la inicial y una vez que Víctor Mazón había sido dominado Jean Carlo Ruvalcaba igual “gorreó” la primera dejando de esta manera el escenario listo para que viniera el receptor Luis Bojorquez para que pegara sólido cuadrangular de tres “rayitas” que metía definitivamente a los Faraones en la pelea por no quedarse en el camino.Luego en el siguiente rollo, NCG que quería más antes de sentirse presionados con eso de ser eliminados, se anfilaron a la victoria al lograr las dos anotaciones que a la postre les dieron la victoria.Leonel “El Chinito” Corona abrió la tanda con elevado al izquierdo, vino Alexis Alaniz con línea a la inicial y ya con par de outs, Víctor Mazón pegó sencillo al central para que de esta manera, Daniel Yepez se convirtiera en el héroe del partido al conectar tablazo de cuatro esquinas y dejar los numeritos finales a favor de Faraones.En el cierre de la novena, Chihuahua abrió con Luis Rivera quien fue ponchado, Andrés Urbina fue pasaporteado dejando el turno para Oscar “El Popeye” Jasso quien sacó podridito a la tercera para que así se consumara la doble matanza.Una gran labor del zurdo Luis Márquez quien en calidad de relevo mantuvo a raya al fuerte trabuco capitalino mismo que recibió respaldo monticular de José Raúl Rico quien se acreditó la victoria mientras que la derrota pasó a la integridad de Felipe “Felipín” Hernández luego de suceder en el trabajo de ofrecimientos a Jesús Manuel Talamantes, Luis Sarmiento y Oscar Muñoz.De esta manera, el próximo fin de semana, Faraones estará en el Monumental Estadio Chihuahua para el sexto de la serie.

