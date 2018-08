Nuevo Casas Grandes.- "Se va hacer lo que la gente diga", mencionó Presidente Electo de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galaz Griego, en cuanto al tema de la instalación parquímetros en la Ciudad.En entrevista con el presidente electo del municipio de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galaz Griego, respecto al tema polémico de la instalación de parquímetros en la zona centro de esta ciudad, este mismo informó que será la propia ciudadanía la que decida si se instalan estos aparatos o no.“Tomando en cuenta las siglas del Partido de la Revolución Democrática, en mi gobierno debe de haber una democracia - participativa en donde la ciudadanía sea quién decida si se instalan o no parquímetros en la ciudad, se necesitan hacer foros consultivos para que la gente participe en la toma de decisiones”, mencionó Galaz Griego.En este mismo sentido, detalló que se solicitará el apoyo de las instituciones de nivel superior para realizar una consulta ciudadana.Héctor Mario Galaz, señaló que fue su persona quién hace tiempo hizo una encuesta ciudadana para conocer la opinión de la población en cuanto a la instalación de estos aparatos.Cabe mencionar que ya existe un dictamen del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, que está por finalizar su periodo.En la comunidad existe cierto desacuerdo en la instalación de parquímetros, pero también hay quienes defienden este proyecto, ya que desde su punto de vista es benéfico para la población.Cabe mencionar que el proyecto en sí, consiste en instalar de 500 a 600 parquímetros en parte de la zona de centro de la ciudad, con un costo aproximado a los 13 millones de pesos, en donde el comerciante no pondría ni un centavo, menos la ciudadanía, según información proporcionada por la FECHAC.Para fiscalizar o vigilar el buen uso de los recursos y establecer los lineamientos indispensables para el buen funcionamiento de los mismos, se creará un consejo, integrado por el presidente municipal, representante de las Cámaras de Comercio, 4 integrantes de la FECHAC, y personas de la sociedad civil.Tres millones y medio aproximadamente sería el recurso recabado de los parquímetros, recurso que sería destinado de manera directa a instituciones educativas y zonas marginadas.No obstante, a pesar de que ya existe una aprobación del ayuntamiento de esta localidad, se habrá de consultar a la ciudadanía para tomar una decisión final, según el propio alcalde electo.“Yo creo mucho en las siglas del partido Demos-Cratos, que significa poder del pueblo, y yo creo mucho en el poder del pueblo, en los parquímetros se va hacer lo que la gente diga, afortunadamente cuando estábamos en campaña surgió una ley de participación ciudadana, falta el reglamento que se está trabajando en él, una vez que salga ahí vio la figura de la consulta ciudadana,, así como yo presenté una encuesta el día 20 de diciembre del 2016 referente a los parquímetros, así quiero que la FECHAC quiere participar y si tiene muchas bondades todo eso, necesitamos reunir muchas consultas ciudadanas y si la mayoría dice que se pongan los parquímetros que se pongan, y si no quieren pues no se ponen” expresó Galaz Griego.El edil electo agregó que dentro del Consejo de parquímetros, el presidente es quién tiene la facultad de iniciar con el proyecto, pero que si la gente no quiere, no se van a instalar.

