Nuevo Casas Grandes.- Los alumnos de El Willy que quieran seguir estudiando en el subsistema de telebachillerato, tendrán ahora que viajar 65 kilómetros de sierra sinuosa todos los días hasta Ejido Juan Mata Ortiz, donde no sólo deberán sortear el duro clima invernal que azota esa zona serrana sino además, la ruta donde opera ya el crimen organizado ejecutando, descuartizando y robándole sus vehículos a la gente que transita ese camino.De acuerdo a la Directora General del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato en el estado (SPAyT), Liliana Rojero Luévano, la escuela de Ejido Ignacio Zaragoza conocido como El Willy "no se ha cerrado, sino que se fusionó a un plantel cercano", esto en Juan Mata Ortiz.Mediante comunicado, se informó que "para dar cumplimiento a la normatividad de la Dirección General de Telebachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública" se determinó esta fusión que "no es un cierre", pues para mantener la operatividad de un plantel de este tipo es necesario tener un mínimo de 15 estudiantes y en el pasado ciclo escolar 2017-2018, solamente había 9 estudiantes en El Willy.Como la población de esta comunidad ha ido en decremento, las autoridades del SPAyT determinaron que "no se encontró solución viable" para mantener el telebachillerato Comunitario 8051 de El Willy, a sólo cuatro años de su creación, pues la federación "es muy concluyente en esta normatividad".Así, luego de "varios ejercicios estadísticos donde se exploraron diversas alternativas y de un exhaustivo análisis" no se halló otra solución que fusionar a los alumnos del Telebachillerato de El Willy con el de Juan Mata Ortiz.La Dirección General del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato señala que con esta "alternativa", los alumnos de Ejido Ignacio Zaragoza sólo deberán viajar 65 kilómetros hasta Juan Mata Ortiz.No obstante, este planteamiento no está considerando las condiciones climatológicas severas que azotan la sierra de Casas Grandes con heladas tempranas y nevadas constantes durante el invierno, además de que el camino es muy sinuoso pese a que gran parte ya está pavimentada.Más aún, en las últimas semanas se ha visto una marcada presencia de los grupos del crimen organizado donde en esa ruta que se le ofrece a los estudiantes de Ejido Ignacio Zaragoza, han aparecido personas ejecutadas y descuartizadas, mientras apenas hace unos días al menos seis personas fueron despojadas de sus vehículos en un retén de hombres armados que bloquearon la ruta de El Willy a Juan Mata Ortiz.

