Nuevo Casas Grandes.- Tres empleadas sindicalizadas serán removidos por mal trato a la ciudadanía en presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes.En entrevista con el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Pilar Córdova, dio a conocer que 3 empleadas serán removidas del cargo por no atender con buen trato a los ciudadanos.El dirigente sindical mencionó que ya están identificadas estas personas, pero que está en espera de que finalice esta administración municipal para hacer los movimientos necesarios que conlleven al bienestar de la propia ciudadanía.“Los sindicalizados no son intocables, nadie es indispensable”, expresó Pilar Córdova.De igual manera informó que existen diversos motivos para que un sindicalizado sea despedido de la presidencia municipal, como por ejemplo robo o que hayan cometido una mala acción.Otro de estos motivos es el no obedecer órdenes o no desempeñarse bien en su trabajo.Y el tercero es el mal trato a la ciudadanía, es por ello que en poco tiempo 3 empleadoa, serán removidas del cargo.“Al sindicato le preocupa el bienestar de la ciudadanía antes que todo, una persona no puede estar en un puesto público sin contar con el buen trato hacia las personas”, señaló el dirigente sindical.Pilar Córdova, puntualizó que la mayor parte de los sindicatos son verdugos de los trabajadores, pero que el sindicato de la presidencia no lo es, solamente trata de tomar medidas necesarias para el bien común de la población.En relación a ello, se informó también que estas personas no serán despedidas, sino que al ser removidas del cargo, serán cambiadas a otra área donde no atiendan a la población.“El sindicato no protege ninguna mala acción, pero si esta consiente de que los empleados sindicalizados son los que enseñan a los funcionarios que ingresan a la administración municipal”, comentó Pilar Córdova.El líder del Sindicato de la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, detalló que cada funcionario nuevo que entra a la administración municipal, tiene un mal concepto del sindicato, pero que con el paso del tiempo su perspectiva cambia de manera radical al conocer la función que realizan estos mismos.Existen trabajadores que son buenos en su labor, pero tienen un mal trato hacia la ciudadanía, y ese es uno de los motivos para ser removidos.También habrá quienes tienen un buen trato a la ciudadanía, pero no hacen bien su trabajo, ese es otro motivo para ser cambiado de lugar.El propio dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Pilar Córdova, hizo hincapié en que los empleados o empleadas de la presidencia de este municipio, tendrán que tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, si es que no quieren ser cambiadas de lugar.