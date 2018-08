"Desaparecen" dos Telebachilleratos

Casas Grandes.- Autoridades estatales del Subsistema de Preparatorias Abiertas y Tele bachilleratos del Estado de Chihuahua, representadas por Carlos Javier Arreola Enríquez, sostuvieron una reunión con padres de familia y autoridades de Casas Grandes, con el objetivo de desaparecer dos Tele bachilleratos, uno de ellos ubicado en Colonia Juárez, y el otro en la comunidad del Willy.La justificación de las autoridades educativas estatales, fue que estos centros de estudios no son rentables para el gobierno.No hubo aviso alguno para el cierre de estos planteles, según señalaron padres de familia y maestros.Jorge Silvas, titular del departamento de Educación y Deporte en el municipio de Casas Grandes, informó que se logró negociar que el Tele bachillerato de Colonia Juárez, siga en funcionamiento, tomando en cuenta el compromiso por parte de padres de familia de que la matrícula de nuevo ingreso sea como mínimo de 15 estudiantes.Así mismo, se estableció que los padres de familia se comprometieran a dar difusión a estos planteles para que sigan funcionando.Sin embargo, no se logró negociar con el Tele bachillerato de la comunidad del Willy, debido a que las autoridades estatales no quisieron negociar nada.“Nosotros seguiremos insistiendo para que se abra este plantel, no es posible que los jóvenes se queden sin estudiar, todos sabemos que al desertar de la escuela, se van hacer filas a la delincuencia organizada”, señaló el titular de Educación de esa localidad.Dentro de la misma reunión, se sugirió a las autoridades municipales que estas mismas se hicieran cargo del traslado de alumnos, del Willy al Tele bachillerato de Juan Mata Ortiz.Esto no es viable para las autoridades de Casas Grandes, ya que el costo sería más elevado, que el pagar la nómina de 3 docentes.En este sentido, la nómina de cada maestro es de 4 mil pesos quincenales, lo equivalente a 8 mil pesos mensuales por cada uno, que daría un gasto para el Gobierno del Estado de 24 mil pesos al mes.Esa cantidad de recurso no es rentable para el gobierno estatal, por ello trataron de desparecer 2 planteles, pero solo pudieron desaparecer uno.El convenio final estipula que la matricula mínima para que siga existiendo el Tele bachillerato de Colonia Juárez, sea de 15, y que los alumnos del Tele bachillerato de la comunidad del Willy, sean trasladados al centro de estudios ubicado en la comunidad de Juan Mata Ortiz.Así mismo, la presidenta electa, Yesenia Reyes Calzadias, quién también estuvo presente en dicha reunión, se comprometió a pagar los 400 pesos de inscripción de cada alumno que ingrese al plantel educativo de Colonia Juárez.

