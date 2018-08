Nuevo Casas Grandes.- A raíz de que el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes corrigió la remuneración que desde el 2009 recibían los síndicos municipales que han pasado por anteriores administraciones municipales, donde se cambia salario por dieta, se detectó que desde esa fecha quienes estaban al frente de la Sindicatura Municipal, recibieron prestaciones que no deberían de haber recibido.Con el aval del propio Síndico, Héctor Mario Galaz Griego quien integra aún el actual Ayuntamiento, ahora se corrige un error administrativo que le otorgó durante 9 años beneficios diversos a esta figura que no le correspondían, ya que su estatus real es honorario y se le trataba como empleado.De esta manera, Galaz Griego quien es el Presidente Municipal electo del próximo Ayuntamiento 2018-2021, iniciará su nueva administración libre de este error que le cuesta a las arcas públicas más recursos.Aguinaldos, primas vacacionales, servicio médico, y otras más prestaciones que recibe un asalariado, no se debieron de haber otorgado a los síndicos municipales que han formado parte de administraciones municipales pasadas.Esta anomalía, fue corregida hace varios días en una sesión extraordinaria de cabildo, donde se aprueba al interior del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, cambiar la percepción salarial a dieta, tal y como se hace con los regidores.En dicha sesión extraordinaria de cabildo, estuvieron presentes los ediles Mayra Camarena, Edith González, Mauricio Peña, Manuel Álvarez, Cinthia Valverde, Abraham Álvarez y Cristóbal León Valles.Así mismo, el propio Síndico municipal, Héctor Mario Galaz Griego, quien muy pronto ingresará a la silla presidencial de este municipio.Tuvieron que trascurrir 9 años para tomar cartas en el asunto, en cuanto a las percepciones salariales que recibían los síndicos municipales.Desde esa fecha, se estuvo pagando a los síndicos locales aguinaldos, vacaciones, prestaciones, servicio médico y otros beneficios más.No se puede sacar una cantidad estimada, puesto que los síndicos que han pasado por esta localidad, han sido diferentes y recibieron beneficios distintos.Lo que sí sucedió es que la economía del municipio de Nuevo Casas Grandes, fue flagelada por un error administrativo que apenas en este 2018 se logró corregir.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.