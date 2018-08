Las prestaciones de las que gozaba el Síndico Municipal fueron eliminadas durante sesión extraordinaria de Cabildo, donde se realizaron una serie de ajustes de índole administrativo y entre ellos, se ejecutó un ordenamiento jurídico para modificar el concepto de “sueldo” que recibía el fiscalizador municipal al de “dieta”, con lo que entra en la categoría de los regidores como “puesto honorario”.Así, aunque a partir de la próxima decena el Síndico Municipal seguirá recibiendo el dinero que se le tenía designado como “sueldo”, ahora bajo el concepto de “dieta” pierde automáticamente todos los derechos de un asalariado como vacaciones y aguinaldo, entre otros beneficios que deberá sufragar por su cuenta incluyendo el servicio médico.Realizan sesión extraordinaria de Cabildo donde se dieron cita el cuerpo de regidores, síndico municipal y autoridades municipales, para tratar algunos asuntos, como cancelación de facturas, justificación de gastos y cambio de concepto del pago que recibe el Síndico Municipal, el cual se encontraba como salario y ahora se percibirá como dieta.A esta sesión extraordinaria, acudió el 50 por ciento más 1 del quorum legal, siendo 9 los regidores presentes, ellos son; Mayra Camarena, Mauricio Peña, Edith Carbajal, Manuel Álvarez, Abraham Álvarez, Sergio Horacio Figueroa , Cynthia Valverde, Cristóbal León Valles y Cristina Apodaca, además estuvo presente el Síndico Municipal, Héctor Mario Galaz.Durante dicha sesión, se aprobó la cancelación de una factura de un vehículo Tsuru, con el fin de darlo de baja en el inventario, para justificar dentro de los gastos a comprobar, porque no se había efectuado pago relacionado a este inmueble.Otro de los puntos que se efectuó en la sesión, fue la autorización para justificar y anular los gastos a comprobar por parte del hoy occiso Gustavo Nevarez, ex secretario del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes en la administración 2013 - 2016, por una cantidad de 4 mil 808 pesos, esto en virtud de su fallecimiento, informó Armando Gutiérrez Sánchez, Secretario del Ayuntamiento.De igual modo, el cuerpo de regidores analizo y aprobó el cambio de concepto de percepción salarial que recibe el Síndico Municipal, cambiarlo a dieta, en base a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, mencionó Gutiérrez Sánchez.Así mismo, explicó que el sueldo que recibe el Síndico, no se debe manejar como percepción salarial, sino como dieta, al igual que los regidores, y que a partir de la próxima decena, aparecerá ya como dieta.Y en consecuencia de dicho cambio de concepto, al recibir pago como dieta, el Síndico Municipal, ya no contará con servicio médico, aguinaldo, prestaciones, vacaciones, al igual que los regidores quienes tambien reciben pago como dieta.Cabe mencionar, que desde hace años, se había manejado como percepción salarial, lo cual era un error que se venía realizando, y el síndico sí recibía todas las prestaciones, desde el 2009 se debía de haber aplicado el cambio de concepto mencionado anteriormente.

