Nuevo Casas Grandes.- En la pasada sesión ordinaria de Cabildo, se dio a conocer el séptimo informe de la sindicatura, el cual abarca del mes de abril a junio, periodo en el cual estuvo a cargo Julio César Arostegui, síndico suplente de Héctor Mario Galaz.Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 36A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, por medio de un documento se rindió el informe trimestral de la Sindicatura Municipal, en algunos términos.Julio César Arostegui, fue quien se encargó de realizar el séptimo informe de sindicatura, ya que corresponde al lapso de tiempo en que el Síndico Municipal Héctor Mario Galaz, solicitara licencia para participar en las actividades políticas del pasado proceso electoral.Siendo el pasado 9 de mayo del año en curso, cuando Julio Cesar Arostegui, se integró a las actividades de la sindicatura municipal, siendo así quien realizara este séptimo informe.El cual se compartió a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.En dicho informe, el síndico suplente, Julio César Arostegui, menciona lo siguiente: “En los días del 14 al 18 de mayo del año en curso, nos dimos a la tarea de realizar una inspección a los parques y jardines del municipio a efectos de corroborar el estado de estos, teniendo como resultado que algunos de los citados inmuebles se encuentran en óptimas condiciones, sin embargo otros tantos han sido en algunos casos destruidos y pintados con aerosol, por lo que esta sindicatura tuvo bien girar el oficio correspondiente al departamento de servicios públicos y obras públicas del municipio a efectos de que informaran los planes y proyectos que se tienen respecto a la solución del problema antes planteado, realizando otras tantas observaciones en cuanto algunas calles y avenidas de la ciudad donde también se observó el detrimento que sufre el asfalto y el concreto con que se encuentran revestidas nuestras avenidas y calles, por lo que con auxilio del personal de esta Sindicatura nos dimos de nueva cuenta a hacer del conocimiento a las direcciones antes citada, sin embargo a la fecha de la conclusión del mandato a mi cargo dichas observaciones no habían sido atendidas y continuaban en las mismas condiciones”.Así mismo, informó que durante la tercera semana de mayo visitó las instalaciones del relleno sanitario municipal, donde se observa un buen trabajo por parte del personal que labora en dicho lugar, sin embargo también se observó que dentro de estas instalaciones había una máquina moto conformadora descompuesta, por lo que se giró atento oficio al titular de Servicios Públicos Municipales, “se tuvieron platicas con el Titular de Oficialía Mayor con el fin de que se realizaran las composturas necesarias a la moto conformadora, sin embargo se mencionó por parte del funcionario antes citado que el costo era muy elevado y que posiblemente no sería posible su reparación”, señaló el síndico municipal.Otra de las acciones que informo haber realizado fue que durante el mes de mayo se asistió a par de reuniones en el patio de Presidencia Municipal a efectos de llevar a cabo la depuración de inventarios de bienes muebles en desuso y/o descompuestos, por lo que se asistió con el fin de corroborar aquellos que se darán de baja de los inventarios de los diversos departamentos.También acudió como observador a la reunión de Priorización de obra 2018, donde se advierten los programas de desarrollo Paz y Rencuentro, PDR y FISM, de la cual se desprende la obra que se proyecta a desarrollar en el año en curso, asi mismo en dicha reunión se dio a conocer los montos y lugares donde se aterrizaría los diversos proyectos de obra.En el informe agregó que durante la semana del día 21 al 25 de mayo se realizó una inspección por la ciudad a efectos de realizar una revisión en las carreteras de asfalto y concreto de esta ciudad, logrando determinar algunos desperfectos en algunas calles y avenidas muy concurridas por lo que se giró atento oficio al titular de Obras Públicas.Por otra parte en el séptimo informe, el síndico suplente dio a conocer otras actividades en las que participó como lo son asistir a la reunión del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública a efectos de visitar el lugar donde se realizaran las obras de recarpeteo y la respectiva junta de aclaración.Del mismo modo visitó Sección y Ejido Hidalgo a efectos de realizar una inspección de calles, parques y jardines, de donde se logró advertir las condiciones en que se encontró la Biblioteca Pública Municipal de dicha comunidad de donde se destaca el abandono en que se encuentra los jardines y el área de juegos de la biblioteca.Estuvo presente en algunos eventos como la inauguración del mes del ferrocarril en el salón de duela, en la reunión de apertura de proposiciones de las obras de pavimentación de la avenida Francisco I. Madero y Avenida Plan Alemán, acudió a sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo.Además como observador llevó a cabo la licitación de diversas obras en nuestro municipio como lo son pavimentación de calle alhóndigas de Granaditas que se ubica la sur de la Ciudad, construcción de 28 cuartos, cancha de futbol de la macro plaza, construcción del parque real del bosque.Aunado a lo anterior durante el tiempo en que me desempeñe como Síndico Municipal colabore activamente con las funciones administrativas relativas al cargo ocupado, actividades en las que estuve atento a los diversos oficios que se giraron a las diversas direcciones, asi como atender y dar lectura a los informes que se rinden por parte de los entes administrativos que forman parte del municipio”, agregó Julio Cesar Arostegui, síndico municipal suplente.

