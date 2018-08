Dan a conocer los nombre de los nuevos integrantes del gabinete

Nuevo Casas Grandes.-En entrevista para este medio de información, el presidente electo del municipio de Nuevo Casas Grandes, Héctor Mario Galaz Griego, da a conocer los nombres de quienes lo estarán acompañando dentro de su gabinete durante su periodo de mandato 2018 - 2021 Este mismo, señaló que todavía quedan varios nombres por confirmar en diversas áreas municipales.Sin embargo, confirma algunos nombres de quienes estarán dentro de su gabinete que está por iniciar en un mes aproximadamente.En Secretaria municipal, como ya se había mencionado anteriormente, pero no estaba confirmado, estará el ex candidato a la diputación federal del distrito 02, Luis Javier Mendoza Valdez.Dentro de la Tesorería municipal, Enrique Sandoval, quien también estuvo al frente de este departamento en el vecino municipio de Casas Grandes y Galeana, hace años atrás.En Oficialía Mayor, se encuentra Víctor Quiñones, quién anduvo muy cercano a la campaña de Héctor Mario Galaz.En el departamento de Cultura, estarán a cargo del profesor Julio Torres Cepeda, ex candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional en este municipio.En el área de Obras Públicas y Proyectos, estará la ex funcionaria municipal a cargo de Desarrollo Urbano, y ex proyectista del municipio, Hortensia Payán.Dentro del área de Comunicación Social, ya está confirmada Silvia Orozco, ex candidata a la Sindicatura de Nuevo Casas Grandes.Cesar Uribe estará al frente del departamento de Desarrollo Rural de este municipio.Para el departamento de Catastro, el presidente electo eligió al Licenciado Alejandro Fierro, quién estuvo coordinando la campaña del ahora presidente electo, y también estuvo como representante legal del PRD, dentro de la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, asentada en NCG.Para el departamento de Servicios Públicos municipales, se tiene contemplado a Armando Cazares.En el área de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social, se tiene contemplada una mujer para el cargo, pero falta confirmar el nombre, según mencionó Héctor Mario Galaz.Seguridad Pública, Fomento Económico y Turismo, Bomberos y Relaciones Exteriores, estarán pendientes aún debido a ciertos procedimientos que se deben seguir.En el caso de Oficialía Mayor y Secretaria, los nombres que aparecen anteriormente, estarán sujetos a cambios, dependiendo diversos factores que pudiesen presentarse en los meses que están por iniciar.Por último, el presidente electo, Héctor Mario Galaz Griego, informó que dentro de su administración municipal que está por iniciar, se disminuirán los 28 departamentos existentes, contemplando realizar 2 fusiones en áreas de gobierno, ya que probablemente se pueden empalmar las funciones

