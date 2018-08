Grupo criminal expande su territoria a CG

Casas Grandes.- El grupo criminal que mantiene el control de la sierra extendió su territorio a las rutas turísticas del Pueblo Mágico de Casas Grandes y además de despojar de sus vehículos a residentes que transitan entre comunidades, también afectaron a quienes iban a los sitios arqueológicos.La Fiscalía General del Estado confirmó que horas después de esta serie de robos cometidos por un grupo fuertemente armado de al menos 15 individuos, dos de los afectados ya se acercaron a las oficinas para interponer su formal denuncia.Ambas versiones confirmaron que sin más, el grupo de hombres en posesión de armas largas estuvieron bajando a los viajeros para despojarlos de sus vehículos y enviarlos a un sitio aislado donde los retuvieron por horas para finalmente liberarlos, pero sin sus unidades.Uno de los afectados, del que las autoridades reservaron su identidad para no poner en riesgo su integridad, dijo tener 39 años y ser lugareño de ahí, pero que al subir a la ruta de El Caracol en el camino entre Colonia Juárez y Juan Mata Oriz, él y su acompañante se toparon a eso de las 2:00 de la tarde con un grupo de hombres armados que les marcaron el alto.Asimismo, los presuntos delincuentes les quitaron sus teléfonos celulares y les dijeron que "requerían de su vehículo", por lo que los mantuvieron aislados y retenidos por espacio de casi dos horas hasta que fueron liberados y regresaron pidiéndole "aventó" a otro conductor que pasaba por ahí.El otro afectado, indicó en su denuncia que él y otras dos personas se dirigían a visitar el sitio turístico conocido como "La Cueva de la Olla", que es un granero prehispánico ubicado en un cinturón montañoso lleno de vestigios prehispánicos, donde se localiza también la comunidad rural de Ejido Ignacio Zaragoza mejor conocido como El Willy.Era por la mañana de este lunes cuando los turistas fueron retenidos por un grupo armado en ese mismo punto conocido como "El Caracol", quienes los despojaron de su vehículo y sus teléfonos celulares.El denunciante narró que él y sus acompañantes fueron llevados a un descanso junto a la carretera cercano al punto del retén y los mantuvieron ahí por cerca de cinco horas junto con otras personas a quienes ya les habían robado sus vehículos.Fue ya por la tarde cuando quedaron liberados y regresaron a Nuevo Casas Grandes sin sus unidades, por lo que él acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado para interponer su formal denuncia por el delito de robo de vehículo.Cabe mencionar que luego de ser revisados, los teléfonos celulares fueron devueltos a sus dueños, no así los vehículos del que se desconoce el número preciso pues al momento sólo se han interpuesto dos denuncias dejando en evidencia las actividades de un grupo armado en las rutas turísticas de Casas Grandes.Por último, cabe mencionar que ya en la tarde las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Casas Grandes, hallaron en el camino a Juan Mata Ortiz un automóvil robado que pudiera tener relación con los hechos denunciados ante la FGE, aunque la unidad no tiene las características de los dos vehículos denunciados de manera formal como robados.Por su parte, la FGE indicó que se investigarán estos hechos para poder recuperar los vehículos de los afectados, que en sus características se trata de camionetas tipo pick-up.

