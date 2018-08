Se lleva la corona de Miss Teen Continental Chihuahua, representate de NCG

Nuevo Casas Grandes.- Logra obtener la corona de Miss Teen Continental Chihuahua 2018 la joven Eugenia Uribe Escalante, originaria de Nuevo Casas Grandes, este certamen se llevó a cabo en la Ciudad de Parral, Chihuahua el pasado fin de semana.Este certamen de belleza denominado; “Miss Teen Continental Chihuahua”, el cual se realizó del 3 al 5 de agosto del presente año en Parral, tuvo la participación de varias jóvenes de distintos municipios del Estado de Chihuahua, estos son; Aldama, Chihuahua, Casas Grandes, Jiménez, Riva Palacio, Balleza, Nuevo Casas Grandes y Parral.Dentro del certamen de belleza se hizo entrega de cuatro premios especiales que fueron Miss Guerrera el cual fue para la representante de Casas Grandes quien junto más patrocinadores, Miss Proyecto fue para Nuevo Casas Grandes con el tema del sixting, Miss Simpatía fue para Jiménez y Miss Petite fue para Balleza.Las tres finalistas del certamen en mención, fueron: Sarai Moreno Eiva representante de Riva Palacio, Dulce Luna del municipio de Jiménez y Eugenia Uribe de Nuevo Casas Grandes.En esta ocasión el jurado decidió que la ganadora de dicho certamen fuera; Eugenia Uribe Escalante quien representó al Municipio de Nuevo Casas Grandes, quien al haber obtenido esta corona de Miss Teen Continental, acudirá a representar al Estado de Chihuahua, en el certamen a nivel nacional, que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas del 5 al 8 de septiembre de este 2018.Eugenia Uribe Escalante es una joven de 19 años de edad, que actualmente cursa su tercer semestre de la carrera de Agro Negocios, en la División Multidisciplinaria de la UACJ, campus Nuevo Casas Grandes, y también se dedica a las carreras de barriles, a lo cual pretende dedicarse por mucho tiempo más, ya que señaló es una de sus pasiones.Además ha destacado a nivel local, estatal y nacional en diversos concursos de belleza, ya que es acreedora de la corona de Reina de novatos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes en el año 2017, posteriormente obtuvo el primer lugar en el concurso de Miss Vaquera México, y en el pasado mes de junio se coronó como la Reina de la Expo Feria 2018 de Nuevo Casas Grandes, y ahora es la Miss Teen Continental Chihuahua, todo esto en menos de un año.Cabe mencionar que las participantes de este certamen de belleza “Miss Teen Continental”, debían cumplir con ciertos estándares como; nacionalidad mexicana, estatura, tener entre 14 y 19 años de edad, ser estudiante, y además debían preparar un proyecto social.El proyecto social que ganó, también fue el de Eugenia, el cual consiste en dar conferencias a jóvenes de escuelas preparatorias y secundarias privadas sobre el pensar antes se sextear, ella explicó que quiere hacer énfasis en los jóvenes que es un problema social que se está viviendo a menudo en la actualidad, debido a que muchas personas desconocen que es un delito.Cabe mencionar que es la segunda ocasión en que se realiza este certamen en el Estado de Chihuahua, y por primera vez participó el municipio de Nuevo Casas Grandes, representado por Eugenia Uribe Escalante.“Me siento muy feliz sobre todo abunda en mí el sentimiento de agradecimiento, nunca creí que lograría tanto en menos de un año, todo se lo debo a mi familia, y a Manuel Orozco mi director municipal, y sobre todo a mi padre Dios que me ha ayudado a mantenerme firme y de pie ante cualquier circunstancia, me siento feliz y espero poder seguir inspirando a todas las personas a luchar por sus sueños, y que siempre busquen a Dios no solo en los problemas si no también cuando en su vida se encuentre en su mejor momento siempre sean agradecidos y humildes y verán como la vida cambia de manera radical”, expresó Eugenia Uribe Escalante, Miss Teen Continental Chihuahua 2018.Cabe mencionar, que en caso de que Eugenia, gane en el certamen de Miss Teen Continental a nivel nacional que se realizará en Chiapas, donde competirá con jóvenes de todos los estados de la República, iría a participar al Festival de la Belleza Mesoamérica Universe, en Guatemala.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.