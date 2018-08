Es Rancho El Uno de Janos santuario del bisonte americano

Janos.- A unos tres meses de cumplirse nueve años que una manada de 23 bisontes silvestres americanos (Bison Bison), procedentes de Dakota del Sur, Estados Unidos, fuera introducida en el denominado Rancho El Uno, perteneciente a la Reserva Ecológica de la Biosfera de Janos, hoy en día, cuenta con 180 integrantes y sigue reproduciéndose exitosamente.De hecho, los bisontes silvestres americanos provenientes del Parque Nacional Wind Cave, se introdujeron al rancho, que consta de una superficie de 18 mil 500 héctareas, de las cuales mil 600 estaban destinadas para estos animales, el 23 de noviembre del 2009 y debido a que una de las hembras llegó “cargada” el 13 de mayo del 2010 nació la primera cría a quien se “bautizó” con el nombre de la reserva: “Uno”.En 2011 nacieron 15 crías, y en el 2012 otras nueve más, de tal suerte que al paso de los años la manada fue creciendo a 44 ejemplares (2013), posteriormente llegó a los 111 (2016), al grade que asegurado el éxito del proyecto inicial a la fecha el número se ubica en los 180 ejemplares.Hablar del rancho por si mismo, es hablar de una larga historia que data de al menos entre 80 y 100 años, señaló Pedro Calderón, actual administrador del lugar, y que se convirtió en rancho ganadero en manos de la familia Escobar hasta el 2004.El grupo de excursionistas compuesto por al menos unas 60 personas, entre ellas, escritores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, entre otros, escuchan atentamente al administrador de la Reserva Ecológica El Uno.Los visitantes, unos provenientes de ciudad Juárez, otros de la capital del Estado e incluso algunos de ciudades del estado norteamericano de Texas, aprovecharon la oportunidad para conocer, en su gran mayoría, por primera vez, la Reserva Ecológica Rancho El Uno.La excursión a la Reserva Ecológica El Uno, fue auspiciada por el gobierno municipal como parte de las actividades para conmemorar el 301 aniversario de la refundación de Janos, generó un fuerte interés entre los visitantes, y vaya que no se fueron defraudados.En marzo de 2005, en lo que se considera como una de las transacciones de compra de tierra más importantes realizadas por una organización no gubernamental, Pronatura Noreste, con apoyo de The Nature Conservancy, logró la adquisición de la propiedad cuya extensión es de 18 mil 500 hectáreas, enclavada en el corazón de los pastizales de Janos.A partir de ese entonces, el objetivo principal del rancho, se ha dado en la conservación de pastizales y su biodiversidad mediante la enseñanza y aplicación de buenas prácticas de manejo ganadero (aunque en la actualidad, de acuerdo a su actual administrador no existe ganado vacuno), y de restauración del pastizal.Funciona además como campo experimental para investigaciones de ecología y biología de vida silvestre, sus hábitat y la aplicación de herramientas de manejo de pastizales.En el 2009 el área natural protegida denominada El Uno, se declara como Reserva de la Biosfera por el gobierno mexicano.De acuerdo a información dada a conocer por el administrador del lugar, Pedro Calderón, en junio de este año (hace poco más de un mes), el Rancho El Uno dejó de ser propiedad de The Nature Conservancy y pasó a la organización civil denominada Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C.“De hecho, estamos en un periodo de transición”, apuntó Calderón, quien consideró como un aspecto positivo la nueva etapa que se ha iniciado en virtud de los fines para los cuales está destinado el lugar y las características del mismo.Rancho el Uno, además es hogar del llamado “Perrito de la Pradera”, de la especie “cola negra”, la que cohabita, sin problema alguno, con la manada de bisontes, cuya raza, introducida en este sitio es calificada como “genéticamente pura”.En la reserva también se encuentran otras especies como la víboras de cascabel, tortugas de cajón, gavilanes y coyotes, entre otra gran cantidad de aves, mamíferos y reptiles.Concluida la charla introductoria, que incluyó, la autopresentación del personal que labora en el lugar (el administrador y dos especialistas más), y del grupo de visitantes se inició la excursión por los pastizales del rancho, no sin antes, los excursionistas, firmar un documento de exención de responsabilidad.Minutos más tarde, se dio el avistamiento de la manada de bisontes.A través de binoculares, el grupo, observó los animales que a lo lejos, pastaban en movimiento continuo.Las advertencias del administrador Pedro Calderón fueron claras y precisas, en materia de seguridad, en virtud de que, justamente, los meses de agosto y septiembre son la época de apareamiento, situación que en determinadas circunstancias los llega a convertir altamente violentos.Las “selfies” y fotos no se hicieron esperar, a pesar de la lejanía de la manada.Tras varios minutos en el lugar, la marcha siguió a través del pastizal.Un pasajero chaparrón, refrescó momentáneamente el caluroso ambiente de al menos unos 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica de varios grados más.El convoy de vehículos frena, cuando de entre las incontables madrigueras se alcanzan a observar los “Perritos de la Pradera”.Los celulares y las cámaras fotográficas entran en acción, entre exclamaciones de alegría y hasta de asombro de los excursionistas.El camino serpentea por el terreno cuya textura cambia debido al pastizal, y lleva de regreso hacia el casco principal del Rancho, alejándose de la cercanía de los cerros, y sin que ninguno de los excursionistas tenga el menor indicio de que su deseo de “ver de cerquitas” la manada de bisontes será cumplido.Y minutos más tarde sucede lo deseado.El convoy se ha adelantado al natural camino de la manada y ahora el numeroso grupo de bisontes se dirige paso a paso en línea recta hacia donde se encuentran detenidos los vehículos, sin que parezca afectarles la intromisión en su territorio.Levantan la cabeza, observan a su alrededor, pero siguen con su lento y constante caminar arrancando el pasto a su paso, mientras los excursionistas vuelven a accionar sus cámaras fotográficas y celulares.La emoción del momento lleva a varios de los excursionistas a bajar de los vehículos imprudentemente olvidándose por completo, en la búsqueda de un ángulo perfecto para sus fotografías, de las instrucciones de seguridad, recibidas minutos antes.Sin embargo, el administrador del lugar, se mantiene alerta y obliga a los visitantes a regresar a la seguridad de los vehículos y más tarde al caso principal del rancho para dar así por concluida la visita.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.