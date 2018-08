Nuevo Casas Grandes.- La creación de una Casa de la Cultura y la construcción de un Museo Comunitario son dos de los proyectos que el Consejo Ciudadano de la Cultura del municipio de Ascensión busca apuntalar, pero para ello se requiere de un espacio adecuado.Así lo expresó Alfredo Palacios Ortiz, miembro del Consejo Ciudadano de Cultura de Ascensión, quien mencionó que se tiene detectado ya el lugar ideal para llevar a cabo ambos proyectos a través de los cuales se pretende detonar la cultura y las artes entre niños y jóvenes.Acompañado de Laura Trejo Carrillo, también integrante del Consejo, y del profesor Julián Hernández Chávez, explicó que se trata de las instalaciones utilizadas para albergar instituciones educativas como recientemente fue el caso del Cecyt de Ascensión.A la fecha, el centro escolar se encuentra en abandono desde hace un año, sin embargo, se dijeron “preocupados porque pasa el tiempo y no existe una definición en cuanto a la solicitud que se hizo al gobierno municipal para disponer de esas instalaciones”.El objetivo es la creación de un Centro de Formación Artística, a través del cual la población en general pueda acceder a una oferta de talleres de pintura, dibujo, música, danza, canto, instrumentos musicales, y que en lo particular los niños y jóvenes dispongan de oportunidades para utilizar su tiempo libre.La solicitud de las instalaciones que albergaran en su oportunidad centros escolares, señaló Palacios Ortiz, conlleva el compromiso del Consejo Ciudadano de Cultura, de llevar a cabo las acciones de rehabilitación que se requieran y la premura en cuanto a una respuesta, obedece a que al pasar el tiempo, por el abandono en el que se encuentran, se genera cada vez más deterioro de las mismas.Mencionó que de momento, aunque, todavía no se genera una resolución positiva a la solicitud del inmueble por parte del gobierno municipal de Ascensión, es iniciar los talleres de música, pintura, canto, danza e instrumentos musicales a más tardar en un mes.“Vamos a comenzar con lo que tenemos y esperar la respuesta a nuestra solicitud”, acotó Palacios Ortiz, quien explicó que independientemente de la rehabilitación de los espacios de las instalaciones pedidas, en un área de terreno se pretende construir el Museo Comunitario como una réplica de viviendas antiguas que hoy en día ya desaparecieron de la cabecera municipal de Ascensión.

