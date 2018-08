Nuevo Casas Grandes.- Continúan deficiencias y escasez de medicamentos por parte del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), por lo cual dependencias adheridas al ICHISAL en este Municipio, se unen para exigir un mejor servicio, informó el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes, Pedro Damiani.Las distintas dependencias de gobierno estatal, adheridas al Instituto Chihuahuense de la Salud, asentadas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, se unen para exigirle al Secretario del ICHISAL un mejor servicio a los derechohabientes.La Recaudación de Rentas, personal del CERESO, del Registro Público de la Propiedad, y de la Fiscalía General del Estado entre otras, son algunas de las dependencias gubernamentales que están inconformes por el servicio de salud que han estado recibiendo.Una de los oficios que está dirigido a Ernesto Ávila Valdez, Secretario de Salud y Director General de SSCH e ICHISAL, con las exigencias y soluciones presentadas por el departamento de Recaudación de Rentas de Nuevo Casas Grandes, señala lo siguiente:“Por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para hacer llegar a usted las siguientes observaciones respecto al sistema de salud con el que contamos actualmente los derechohabientes de ICHISAL, siendo en Nuevo Casas Grandes el Centro de Salud (Quinta Jurisdicción): por lo que se solicita a usted lo siguiente para mejorar el concepto de los beneficiados como la imagen del mismo servicio.En el rubro de ConsultasProblemática:Actualmente el centro de Salud otorga un límite de consultas diarias por tunos en esta jurisdicción, siendo este número tanto para derechohabientes de ICHISAL como para la población en general, considerando así que es insuficiente.Solución: Otorgar un determinado número de consultas diarias exclusivamente para derechohabientes de ICHISAL o asignar un médico únicamente para los mismos.En el rubro de medicamentosProblemática:Quinta Jurisdicción carece de medicamentos y actualmente se están dando consultas pero no cuentan con el medicamento ni de primer nivel, siendo esta una de las principales problemáticas que se presentan, dejando al derechohabiente con una constante inconformidad.Solución: Indispensable tener oportunamente medicina tanto de primer nivel como de segundo ya que algunos de los derechohabientes requieren medicamento de segundo nivel que no se surte.Y en el rubro de Atención: la constante ha sido que el mal trato que han recibido los derechohabientes, esto por parte de algunos médicos y de la misma Doctora, que se considera no es el trato digno que se merecen”.Cabe mencionar que cada dependencia de gobierno antes señalada, mandará su propio documento petitorio, puesto que en cada una de ellas la problemática podría ser diferente.

