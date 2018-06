Acepta reto el candidato a la presidencia municipal de Ascensión

Ascensión.- El candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Noel Dolores Loya Lozano, aceptó el reto planteado por el rector de la Universidad Regional del Norte (URN) Carlos González Montijo, de coadyuvar desde el gobierno municipal, en caso de ser reelegido el 1 de julio, con la extensión local de la institución.En su intervención durante el Primer Foro para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, organizado por la extensión local de la URN, el directivo, lanzó el reto a los aspirantes a la alcaldía presentes en el evento, de establecer el compromiso de desarrollar proyectos de manera coordinada entre el gobierno municipal y la institución en beneficio de la comunidad.La respuesta, del aspirante a la presidencia municipal Loya Lozano, se dio en sentido positivo, y recordó que la administración municipal de la cual por el momento es titular con licencia, ya que busca su reelección, ha mantenido una cercanía, colaboración y coordinación con el campus local de la institución a quienes se ha apoyado en diversas actividades que han realizado.“Si el voto de la ciudadanía me favorece el próximo 1 de julio, vamos a trabajar conjuntamente con la institución en proyectos de beneficio colectivo, tal y como lo hemos venido haciendo a la fecha”, reiteró Loya Lozano.Hizo especial énfasis en que a la fecha, la administración local, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia (DIF), ha generado programas y proyectos encaminados a fortalecer el tejido social de la comunidad, y al mismo tiempo, dispone de un área especializada en la atención de los grupos vulnerables, y en especial a víctimas de cualquier índole de delito que afecten su integridad y desarrollo personal o su entorno familiar.Hizo alusión a la participación en calidad de panelista del psicólogo Fernando Isaac Piña, quien se desempeña precisamente en el DIF municipal para ofrecer atención especializada a toda aquella persona que así lo requiere.En este contexto, aunque no precisó cifras, el especialista, señaló que el DIF municipal atiende a más de 70 pacientes activos, además de otra cantidad que se genera a raíz de la población considerada como “flotante” por la presencia de migrantes que se establecen temporalmente en el municipio para el trabajo en labores agrícolas.“A esto, le podemos agregar la existencia de programas y proyectos que el DIF y el mismo gobierno municipal a través del área de Desarrollo Social mantiene de forma permanente para apoyar a las familias y generar el desarrollo dentro de un entorno amable en el que se incluye todo el ámbito social, y en especial a menores de edad, adultos mayores y grupos vulnerables”, puntualizó el abanderado del tricolor a la presidencia municipal Noel Dolores Loya Lozano.Para concluir, resaltó, acciones realizadas a través del gobierno y DIF municipal como la reapertura del asilo para atender a los adultos mayores, la construcción de domos en escuelas e inversión de recursos para la rehabilitación de infraestructura en las mismas, así como la entrega de becas estudiantiles para coadyuvar en la economía familiar y evitar la deserción escolar de niños y jóvenes de familias de economía limitada.“Si la ciudadanía el próximo 1 de julio me favorece con su voto, tiene la seguridad que vamos a seguir trabajando con mayor ahínco, y en el caso particular de la extensión local de la Universidad Regional del Norte, seguiremos coordinándonos para realizar de manera conjunta con proyectos y programas de interés y beneficio colectivo”, acotó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.