Multitud recibe al candidato independiente "El Bronco"

Nuevo Casas Grandes.- Multitud recibe al candidato independiente para la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien logra impactar a la comunidad con su carisma y discurso, “la principal razón de que vine es para que me conozcan, soy de carne y hueso, me dedico a lo mismo que ustedes, me dedico a la tierra, sí tratas bien la tierra te da todo”, expresó.A las 17:30 horas arribó al municipio de Nuevo Casas Grandes el candidato por la vía independiente, quien contiende para ser el próximo presidente de México.Para iniciar su gira de reunió con grupos de las diversas comunidades que habitan en la localidad como; menonitas, rarámuris, le barones, china, mormona y candidatos independientes a distintos puestos locales.En el primer encuentro que tuvo con varios sectores de la comunidad, Jaime Rodríguez “El Bronco”, señaló que se dedica a la tierra, “yo vendo nogal, manzana, higos, y de aquí me compran, mi negocio es la tierra y sé que esta zona no se ha desarrollado totalmente, tenemos que potenciar lo que ya tenemos, entiendo perfectamente lo del campo”, comentó.De igual modo agregó; “Aquel que trabaje y se gane la comida, merece que el Gobierno regrese esos impuestos en infraestructura”, y describió algunos sucesos por los que ha pasado, como es el caso de la muerte de su hijo, al cual le hizo una promesa, también menciono que una hija de él fue secuestrada, y que a él lo han querido matar tres veces, “y mírenme aquí estoy, gracias a Dios”, enfatizó.Señaló también que todo gobernante debe tener un buen corazón y que las comunidades indígenas no han recibido lo que merecenEn cuanto a los candidatos presentes a distintos puestos como; diputados federales, locales, presidentes municipales, dijo; “ellos tienen que trabajar por la región”.Al igual “El Bronco”, informo que Nuevo León es el primer estado gobernado por un independiente, y mencionó también algunas de sus propuestas como la reducción de impuestos, el cual se bajara en una primera etapa del 35 al 30 por ciento, y en una segunda etapa hasta el 25 por ciento, de igual modo el IVA buscara vaharlo desde un 16 hasta un 10.Por otra parte, agregó que Nuevo Casas Grandes, necesita ser un centro como Juárez o Chihuahua, donde se cuente con un buen hospital, buenas carreteras, entren otros beneficios para la ciudadanía.Posteriormente, se dirigió al centro de la Ciudad, para participar en una cabalgata, la cual fue encabezada por El Bronco, candidato a la presidencia de la República, así mismo el candidato para la Diputación por el distrito 01, Javier Jurado, el candidato a la Diputación por el distrito 02, Jürgen Ganser, y también Armando Cabada, candidato con licencia en busca de la reelección a la presidencia de Ciudad Juárez, todos ellos por la vía independiente.La cabalgata, estuvo acompañada por cientos de contingentes, entre jinetes, vehículos, tractores, camiones, niños, jóvenes y adultos mostraron su apoyo a los candidatos, y sobre todo interesados por acercarse a El Bronco.El recorrido terminó en el Salón Camelot, donde cientos de ciudadanos esperaban al candidato para la presidencia de la República, quien llegó cabalgando en su caballo "Tornado".Tomándose fotografías, saludando a la gente y con una sonrisa, fue la llegada de “El Bronco” a su encuentro con la comunidad neocasagrandense."Yo hice una promesa a mi hijo, cuando lo encontré muerto, dedicarme a cambiar las actitud de las personas, un gobernante tiene que andar igual que ustedes", señaló El Bronco en su mensaje emitido a la comunidad.

