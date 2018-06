Suspenden clases por escasez de agua en Casas Grandes

Casas Grandes.- Suspenden clases en la escuela primaria Benito Juárez, y en la primaria María Martínez de Escutia, debido a la escasez del agua en algunas zonas de este municipio.Al acudir a las instalaciones de la escuela María Martínez de Escutia, se notó la ausencia de alumnos, solamente estaban presentes los docentes de la misma, quienes dieron a conocer que en temporada de verano es más frecuente la falta de agua, lo cual es una problemática para la población estudiantil.Así mismo mencionaron que durante la semana pasada, también se vieron en la necesidad de suspender dos días las clases, y el día de ayer fue la tercera ocasión, en que la escasez de agua fue el principal factor de la suspensión de clases.La Junta Municipal de Agua, notificó un previo aviso al personal docente y directivo de las primarias, que se tendría dificultades en la llegada del agua hasta el área donde se encuentra ubicada la escuela, además informan de los movimientos que harán en el pozo que distribuye este importante servicio.Varios de los docentes de la escuela María Martínez, señalaron que probablemente el problema de la escasez de agua del día de ayer, fue a raíz de una tormenta que pasó el pasado miércoles en la noche, ya que hace apenas unos días se les informo a instalación de una bomba.Así mismo informaron que tienen una cantidad de 400 alumnos, los cuales tuvieron que ser regresados a sus casas la mañana de este jueves 7 de junio del presente año, ya que sin agua se dificulta la estadía en las escuelas.La escuela primaria María Martínez de Escutia, cuenta con 15 aulas, una dirección y 4 baños, los salones cuentan con aire acondicionado.“En la mañana llegamos, y nos percatamos que no había agua, nosotros no vamos a exponer a los niños, a un baño insalubre, con el calor es muy fácil que se encubra la bacteria de hepatitis”, señalaron.Cabe mencionar, que los docentes permanecieron en su horario de la jornada laboral, aún sin alumnos, bajo los intensos rayos del sol, y sin agua en sanitarios, ni bebederos.Hicieron hincapié en que en dicha área es mas probable la falta de agua, ya que se encuentra la escuela en la parte alta de la comunidad, y solo hay un tinaco, y debido también al uso que se le da al agua en todo el municipio, la capacidad de este no es suficiente.Por otra parte, este tipo de situaciones limita poco el desarrollo educativo de los alumnos, pero los docentes tratan de reponer el tiempo con clases extras, u otras soluciones.En la escuela primaria Benito Juárez, también es la tercera ocasión en la que se suspenden clases, con motivo de la falta de agua en la zona donde se encuentra ubicada, además en esta institución se implementa el programa del Modelo Ampliando el Desarrollo de los Niños, el cual se realiza por las tardes, y que también se vio en la necesidad de suspender.La escuela Benito Juárez, también cuenta con más de 400 alumnos, en donde también se pudo observar sus instalaciones totalmente vacías, ya que de igual modo hubo escasez de agua en donde está localizada.Algunos de los vecinos aledaños, también se vieron afectados por la falta de agua, lo cual ya ha ocurrido tres veces en las últimas dos semanas.

