¡El Rey ha Muerto!. El equipo de los Diablos terminó con la hegemonía que en los dos recientes torneos había impuesto el conjunto de los Búfalos del Tecnológico en el futbol municipal de la liga Premier, luego de vencerlos por 3 goles a 1 en la gran final de la categoría de la 1ª fuerza.Fue en el estadio municipal ante una muy buena entada en donde ambas oncenas se enfrentaron buscando cada quien, ser el que se adjudicara la corona con tal suerte que los Diablos resultaron ser los que alzaran la corona de la temporada de verano.Un partido tal como se esperaba, peleado de tú a tú en toda la cancha, buscando en todo momento anidar la de gajos en las redes enemigas, lo cual generó un buen número de expresiones de apoyo hacia su equipo favorito, que en realidad estuvo muy dividido.Después de la insistencia de los que ahora son los ex bicampeones, las llegadas se fueron dando de manera principal por las bandas aunque cuando se lo proponían sus antagonistas, lo hacían también por el centro.Es preciso comentar, que los Búfalos estuvieron en todo momento proponiendo a la ofensiva gran parte del encuentro y tomando en cuenta que sus rivales estaban haciendo justamente lo mismo, se vio un cotejo entretenido hasta que cayó la primera anotación que obligó a unos a irse con todo buscando la igualada y al otro, tratando de aumentar la ventaja.Antes de que se terminaran los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, vino una jugada que capitalizó el delantero Aldo Galaz para que el gol se coreara fuerte, conscientes de que esta anotación abriría los espacios para que se viera un partido de mucha propuesta ofensiva como tal sucedió.Luego se fueron al descanso en donde los timoneles hablaron fuerte con sus jugadores en el sentido de que no deberían de echarse para atrás conociendo la peligrosidad de los antagonistas, que tanto se habría que conservar la ventaja por mínima que ésta fuera como con la firme convicción de alcanzar y remontar en caso de que la oportunidad se les presentara.Pero en el afán de acercarse en el marcador parcial, vino una jugada dentro del área en donde el silbante que en términos generales hizo un buen trabajo junto con sus abanderados, ya que dejó como debe de ser, que los protagonistas fueran los propios jugadores de ambas oncenas, sacando las tarjetas preventivas sólo cuando fueron necesarias.Aquí fue donde se marcó un penal en contra de los Búfalos que sabían de que en caso de que éste se concretara, la losa que tendrían que remontar iba a ser muy pesada.Y en efecto, vino José “Pepe” González quien cruzó su tiro pegado al poste derecho haciendo inútil la estirada del guardameta Jesús Rentería para un 2-0 que todavía era alcanzable y todos los sabían porque el toma y daca estaba para ambos lados.Sin embargo no habían ni pasado cinco minutos cuando en el saque de la media cancha, se pierde un balón y el defensa “Nano” Gardea en su afán de mandar la pelota lejos de su media cancha, sacó un tiro centro hacia la portería “tatanka” con tal suerte que el esférico “techó” al portero Rentería para que se cantara el tercer tanto de los Diablos que ahora si estaban más cerca de poder sentir el título como propio.Aun así, los Búfalos siguieron insistiendo a manifestarse en la puerta enemiga siendo aquí cuando después de un tiro de esquina por la banda derecha bien cobrada por Omar Gómez, le quedó a modo al defensa Adrián García quien con un certero testarazo dejó sin oportunidad al cancerbero Alex Pérez y ahora con el 3-1 todavía siguieron apretando cada una de las salidas de sus rivales.Vinieron los llamados calambres propios del esfuerzo hecho en la cancha debido al intenso calor, los despejes fuera de la cancha cuando sentían la presión de sus antagonistas y así paulatinamente se fueron yendo los minutos, con ellos la corona ostentada por espacio de dos torneos consecutivos, dando paso no sin antes reflejar la satisfacción de haber caído con la frente en alto, cediendo de esta manera el título a los nuevos monarcas: los Diablos razón por la cual se expresa que… ¡El Rey ha Muerto, Viva el Rey!.

