Escasea agua por alto consumo ante ola de calor

Nuevo Casas Grandes.- La fuerte demanda a partir de las altas temperaturas que se han registrado en los días recientes, ha generado que en al menos tres colonias al norte de la mancha urbana y una parte del sector centro se presente una baja presión en el abastecimiento de agua potable.El titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), José Eduardo Varela Álvarez, dio a conocer que al momento existe baja presión en el abastecimiento de agua potable al Fraccionamiento Alamedas, colonia Dublán, colonia Nueva Dublán y el sector norte del centro de la ciudad.“El agua no ha dejado de fluir, sin embargo, sí existe una disminución en cuanto a la presión de salida de la misma, pero se mantiene el abastecimiento en este sector norte de la ciudad”, expresó Varela Álvarez.Las altas temperaturas, aunadas a una demanda de agua más fuerte, se han traducido en un abatimiento del manto acuífero y problemas en cuanto a la extracción del líquido en el sector mencionado, señaló el titular de la JMAS.Advirtió que de mantenerse tal situación durante los dos siguientes meses, podría llegarse a agosto con la necesidad de llevar a cabo “tandeos” en el abastecimiento del agua potable.Por ello, exhortó a la población a “cuidar el agua” y no desperdiciarla en menesteres que no son de prioridad absoluta en el quehacer diario.“Si dejamos de cuidar el agua podríamos llegar a vernos en la necesidad de suministrarla en tandeos, pero no queremos llegar a ese punto, sino el mantener estable la provisión del líquido en todos los hogares de la ciudad”, apuntó Varela Álvarez.A nivel local, dijo, operan 13 pozos sin que a la fecha se presente una problemática fuerte o grave en cuanto a su capacidad de extracción y funcionamiento, con la salvedad de la existencia de baja presión en el suministro a las colonias mencionadas que se ubican al norte de la ciudad.

