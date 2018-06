Arrasa fuego con vivienda

Nuevo Casas Grandes.- Por un corto circuito una vivienda fue arrasada por el fuego, dejando a una familia de cinco miembros sin sus pertenencias y sin techo, en hechos ocurridos la tarde de anteayer en la colonia Ampliación Héroes de la Reforma.Incluso hasta se ha hecho uso de las redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía a esta familia, ya que la afectada, Hilda Grijalva Alvarez, es madre soltera y debe mantener a su familia de cuatro integrantes más, además de verse obligada a pagar las reparaciones pues la vivienda no es de su propiedad.Los hechos se informó de parte de Protección Civil, que se registraron en la vivienda marcada con el número 3602 de la calle Privada de Damián Carmona y calle Paseo de la Reforma, en donde a pesar de la intervención del Departamento Municipal de Bomberos no se pudo evitar el siniestro que ya estaba muy avanzado.Al parecer se trató de un corto circuito por una plancha conectada a un tomacorriente defectuoso, con el que inicio el fuego, mismo que se propagó de inmediato a los muebles del hogar, ocasionando daños materiales cuantiosos tanto en las pertenencias de la familia como en la propia casa que no es propiedad de la familia afectada.Se reportó que en este siniestro sólo quedó dañado el piso de la planta baja ya que la construcción es de dos pisos, aclarándose además que no hubo ninguna persona lesionada.Las autoridades de Protección Civil señalaron que para quienes deseen ayudar a esta familia donde a madre es el sostén económico quien sólo cuenta con su salario y además no está bien de salud, pueden comunicarse a los teléfonos "636-125-4665" con Hilda Grijalva Alvarez y "636-130-4692" con Rosa María Grijalva.

